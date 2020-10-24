Afrika'da koronavirüs kabusu sürüyor: Ölü sayısı 41 bine yaklaştı

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24 Ekim 2020 Cumartesi 08:53:00 - Güncelleme:24 Ekim 2020 Cumartesi 08:53:00

Afrika'da koronavirüs kaynaklı can kaybı sayısı 41 bine yaklaştı

Kaynak: AA

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Kovid-19 pandemisinde korkutan rakamlar gelmeye devam ediyor. Afrika kıtasında yaşamını yitirenlerin sayısı 40 bin 985'e yükseldi. Güney Afrika Cumhuriyeti ise vaka sayısının en çok olduğu ülke olmayı sürdürüyor.

Kovid-19 görülen ülke ve bölgelere ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, kıta genelinde virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 10 bin 637 artarak 1 milyon 707 bin 55'e ulaştı.

Salgın nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı ise 225 artışla 40 bin 985 oldu.

Bugüne kadar Kovid-19 kaynaklı en fazla can kaybı 18 bin 891 ölümle Güney Afrika, 6 bin 176 ölümle Mısır, 3 bin 205 ölümle Cezayir'de görüldü.

Morityus'ta aktif Kovid-19 vakası kalmazken, Seyşeller ve Eritre'de de şu ana kadar virüse bağlı can kaybı rapor edilmedi.

Güney Afrika'da vaka sayısı 712 bin 412 oldu.

Afrika'da virüse yakalanan 1 milyon 398 bin 172 kişi iyileşti.

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