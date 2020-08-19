Afrika'da 50 yıl aradan sonra ilk kez görüldü

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19 Ağustos 2020 Çarşamba 10:03:00 - Güncelleme:19 Ağustos 2020 Çarşamba 10:08:00

Afrika'da 50 yıl aradan sonra fil fareleri yeniden görüldü

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Afrika'da 50 yıl aradan sonra bilimsel bir keşif gezisi sırasında fil farelerine ilk kez rastlandı. Bilim insanı Heritage, İçinde fil faresi bulunan ilk tuzağı açtığımızda gerçekten heyecanlandık ve sevindik. Burada yeni bilim ve araştırma fırsatları olduğunu ortaya koyan önemli bir hikaye." dedi.

BBC'nin haberine göre, fil fareleri, Duke Üniversitesi Lemur Merkezi'nde görevli bilim insanı Steven Heritage'in katıldığı Afrika Boynuzu'ndaki keşif gezisi sırasında Cibuti'de görüldü.

Heritage, "İçinde fil faresi bulunan ilk tuzağı açtığımızda gerçekten heyecanlandık ve sevindik. Cibuti için, ülkenin ve bölgenin büyük biyolojik çeşitliliğini gösteren, burada yeni bilim ve araştırma fırsatları olduğunu ortaya koyan önemli bir hikaye." diye konuştu.

Keşif gezisinde 12 fil faresinin görüldüğü, Somali fil farelerinin fotoğraflarının ve görüntülerinin çekildiği kaydedildi.

Memeliler sınıfında yer alan, burun bölümü hortum gibi uzun olan ve kanguru gibi sıçrayabilen fil farelerine son olarak 1970'lerdeki bilimsel kayıtlarda rastlandığı belirtiliyordu.

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