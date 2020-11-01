Afrika Avrupa'nın hurdalığı oldu

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01 Kasım 2020 Pazar 07:51:00 - Güncelleme:01 Kasım 2020 Pazar 07:55:00

Afrika ülkeleri Avrupa'nın otomobil hurdalığı oldu

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Avrupa, her yıl hurdaya ayrılması gereken 1 milyon aracı Afrika'ya satıyor. Hem çevre hem de trafik güvenliği açısından büyük risk yaratan ticaret için BM acil önlem çağrısı yaptı.

Avrupa pazarında ekonomik kullanım ömrünü tamamlamış ikinci el otomobilleri geri dönüşüme yollamanın bile maliyeti var. Hem bu maliyetten kurtulup, hem de ekonomik bir değer elde etmek isteyen şirketler, ikinci el otomobilleri toplayıp, en fakir ülkelere ihraç ediyor. Adres de çoğu zaman otomobil talebinin yüksek olmasına karşılık, alım gücünün en dipte olduğu Afrika ülkeleri oluyor. Afrika ülkelerinin büyük çoğunluğunda katı emisyon kuralları ve çevre yasaları olmaması, ithalatın önünü açıyor.

YILDA 1 MİLYON ARAÇ

Akşam'ın haberine göre, BM Çevre Programı (UNEP) raporlarına göre Afrika geneli Avrupa’nın kullanılmış araç çöplüğü olmaya devam ediyor. Her yıl 1 milyon adetten fazla araç Avrupa’dan Afrika kıtasına gönderiliyor. 2015 ile 2018 yılları arasında dünya çapında ihraç edilen 14 milyon adetten fazla kullanılmış araç ihraç edilirken bunların yüzde 80’i Afrika kıtasına satıldı.

İKLİMİ DEĞİŞTİRİYOR

Rapora göre, Avrupa normlarını karşılamaktan uzak, çevreyi aşırı derecede kirleten milyonlarca kullanılmış araç kıta genelindeki hava kirliliğinden de önemli derecede sorumlu. Ayrıca bu araçlar Malawi, Nijerya, Zimbabve ve Burundi gibi ülkelerde ölümcül kazalara da neden oluyor.

YENİ LİMAN KURDULAR

Almanya’nın Kuzey Denizi kıyısında, Avrupa’dan kullanılmış araçları göndermek için yeni kurulan Wilhelmshaven limanından yılda 60 bin araç Afrika’ya yollanıyor. Afrika kıtası, düşük gelir seviyesine rağmen 1.2 milyar nüfusuyla aynı zamanda dünyanın en büyük pazarlarından. Kıtada sıfır araç satış potansiyelinin yıllık 5 milyon adet olduğu belirtiliyor.

SINIRLANDIRMA GETİRİLMELİ

BM, konulan iklim hedeflerini tehlikeye atmamak için uygulamanın derhal durdurulması çağrısında bulunurken, “Avrupalılar kendi kullanmadıkları araçları satmayı durdurup, güvenlik standardı getirmeli”çağrısı yaptı.

Etiketler : avrupa araba hurdalık
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