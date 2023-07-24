Afganistan'ın doğusunu sel vurdu: 38 kişi hayatını kaybetti

Taliban geçici hükümetinin Doğal Afetlerden Sorumlu Devlet Bakanlığı Sözcüsü Şafiullah Rahimi, konuya ilişkin basına açıklamada bulundu.

Rahimi, başkent Kabil, Meydan Vardak, Host, Paktia, Kunar, Nuristan, Gazni ve Nangerhar gibi Afganistan'ın doğu vilayetlerinde son 4 günde etkili olan seller nedeniyle en az 38 kişinin hayatını kaybettiğini, 57 kişinin yaralandığını ve 2 kişinin de kayıp olduğunu aktardı.

Sözcü Rahimi ayrıca, 920 evin kısmen ya da tamamen yıkıldığını, 456 hayvanın telef olduğunu, 7 bin dönüm tarım arazisinin de kullanılamaz hale geldiğini kaydetti.

Afganistan'da uzun yıllar süren çatışmalı ortam nedeniyle altyapı konusunda büyük sorun yaşanıyor. Bu nedenle deprem ve sel doğal afetler ile soğuk kış şartları çok daha fazla kişinin hayatını kaybetmesine neden oluyor.