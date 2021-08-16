Afganistan'ı ele geçiren Taliban, ülkenin adını değiştiriyor

Afganistan'da 34 vilayetten 31'inde kontrolü ele geçiren Taliban, başkent Kabil'deki Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nın kontrolünü sağladığını açıklamıştı.

Bir Taliban yetkilisi yaptığı açıklamada, örgütün Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda Afganistan İslam Cumhuriyeti yerine Afganistan İslam Emirliği'ni ilan edeceğini açıkladı.

TALİBAN GEÇİŞ HÜKÜMETİ TEKLİFİNİ REDDETTİ

Eski Afganistan İçişleri Bakanı Ali Ahmed Celali'nin Taliban liderliğindeki geçiş hükümetine başkanlık edeceği açıklanmıştı. Taliban'dan iki yetkili ise Afganistan'da geçiş hükümeti olmayacağını ve tam bir yetki devrinin beklendiğini öne sürdü.

KABİL'DE 11 BÖLGE TALİBAN KONTROLÜNDE

Taliban sözcüsü, Kabil'deki 11 ilçe merkezini kontrol ettiklerini aktararak, ilçelere "güvenliği sağlamak" için girdiklerini belirtti.