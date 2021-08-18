Afganistan'dan tahliye: 201 kişi daha Kabil'den ayrıldı

Afganistan'daki Türk vatandaşlarının tahliyesine yönelik çalışmalar sürüyor.

Kabil Uluslararası Havalimanı'ndaki güvenli bölgede bekleyen 201 kişi daha "uçan kale" olarak nitelendirilen A400 M tipi nakliye uçağıyla Kabil Uluslararası Havalimanı'ndan ayrıldı.

Başvuruda bulunan 201 kişi daha Pakistan'ın başkenti İslamabad'a götürüldü.

201 kişi, daha önce İslamabad'a götürülen 20 kişi ile birlikte, Türk Hava Yolları'na ait uçaklarla Türkiye'ye getirilecek.

Daha önce Afganistan'dan Pakistan'a götürülen 22 Türk vatandaşı ise yurda ulaştı.

Afganistan'dan ilk tahliye 16 Ağustos'ta gerçekleşmişti. 324 kişi, Türk Hava Yolları'nın gönderdiği uçakla İstanbul'a getirilmişti.

TÜRKLER KABİL'DEKİ SON DURUMU ANLATTI

Ülkede Türk vatandaşlarının tahliye çalışmalarının sürdüğü ifade edilirken Kabil kent merkezinden havalimanındaki güvenli bölgeye getirilen ve nakil için bekleyen Türk vatandaşları, yaşadıkları süreci ve Kabil'deki son durumu anlattı.

Hatay'dan 3 yıl önce geldiğini belirten Türk vatandaşı Nakimola Çolak, Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde tercüman olarak görev yaptığını söyledi. Çolak, hiçbir problem yaşamadan Kabil Havalimanı'na ulaştıklarını anlattı.

"HER ŞEY BİR GÜNDE OLDU"

Adının Kadir olduğunu ve Kabil'de 2 yıldır çalıştığını söyleyen bir başka Türk vatandaşı ise Kabil Havalimanı'nın güvenlik sistemlerinin bakım ve tamirini yaptığını anlattı.

"Çok hızlı gelişti her şey. Taliban'ın Kabil'e girmesi, her şey 1 günde oldu. Biz de hemen elçiliğimize ve Dışişlerine ulaştık. Şu anda güvendeyiz ve inşallah memleketimize uçacağız."

Afganistan'da 8 yıldır çalışan Ahmet Yılmaz, Türk askerine teşekkür ederek, "Askerimizden Allah razı olsun. Bize yardımcı oldular. Tahliye programına bizi de aldılar. Kendilerine teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

Ailesiyle birlikte uçağa bindiğini belirten bir vatandaş da "Türkiye devletine çok teşekkür ederiz." dedi.