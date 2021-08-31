Tarihe geçen fotoğraf! 20 yıllık işgal sona erdi

Afganistan'ı 2001'de işgal eden ABD, ülkeden çekilme sürecini dün akşam tamamladı. Afganistan'dan çıkan son ABD ordusu askerinin fotoğrafı tarihe geçti.

Afganistan'ı 2001'deki 11 Eylül saldırılarının ardından işgal eden ABD, ülkeden çekilme kararı alınmasının ardından bölgedeki son askerlerini en geç 31 Ağustos'ta çıkaracağını duyurmuştu.

ÇEKİLME SÜRECİ TAMAM

ABD, son tahliye uçağını Kabil Havalimanı'ndan kaldırarak tahliye işlemini tamamladı. ABD Merkez Kuvvetler Komutanı Orgeneral Kenneth McKenzie de, ABD güçlerinin Afganistan'dan çekilme sürecinin tamamlandığını açıkladı.

SON ÇIKAN ABD ASKERİ

Afganistan'ı terk eden son ABD ordusu askeri, 82. Hava İndirme Tümeni Komutanı Tümgeneral Chris Donahue oldu. Kabil'deki Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'nda bir C-17 kargo uçağına bindiği o anlar, "ABD işgalinin" sona erdiğini gösteren fotoğraf olarak, kayıtlardaki yerini aldı. 82. Hava İndirme Tümeni, "ABD'nin Afganistan ve Irak'ı işgalinde" öncü birliklerden biri olmuştu.