Afganistan'daki saldırıda 2 polis memuru hayatını kaybetti
Kaynak: AA
Afganistan'da kimliği belirsiz kişi veya kişilerce gerçekleştirilen saldırılarda 2 polis hayatını kaybetti.
Afganistan'ın Gazne vilayetinde kimliği belirsiz kişilerin silahlı saldırısında 2 polis öldü.
Gazne Valiliği Sözcüsü Vahidullah Cumazadah, basına yaptığı açıklamada, kimliği belirsiz silahlı saldırganın, Gazne'nin merkezinde polislere ateş açtığını söyledi.
Cumazadah, 2 polisin yaşamını yitirdiğini, saldırganın bölgeden kaçtığını belirtti.
Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.
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