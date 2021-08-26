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26 Ağustos 2021 Perşembe 15:30:00 - Güncelleme:26 Ağustos 2021 Perşembe 15:30:00

Afganistan'da yaşananlar Rusya'nın silah pazarını genişletti

Kaynak: AA

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Rusya, Afganistan'da Taliban'ın kontrolü ele geçirmesi sonrası Orta Asya ülkelerine silah satışını artırmaya başladı.

Rusya devlet savunma sanayisi şirketi Rosoboronexport'un Başkanı Aleksandr Miheyev, Afganistan'daki durumun kötüleşmesinin ardından komşu ülkelerden Rus silahlarına yönelik talebin arttığını söyledi.

Miheyev, Rus haber ajansı RİA Novosti'ye yaptığı açıklamada, Rusya'nın Orta Asya'da bulunan "ortaklarına" destek vermeye hazır olduğunu söyledi.

Afganistan'da durumun kötüleşmesinin ardından Rus silahlarına yönelik bölgedeki ilginin artığını savunan Miheyev, şu ifadeleri kullandı:

"Rus helikopterlerinin, hafif silahlarının ve sınır güvenlik sistemlerinin tedariki için bölge ülkelerinden gelen bir dizi başvuru üzerinde çalışıyoruz."

Rusya Başbakan Yardımcısı Yuriy Borisov da 23 Ağustos'ta yaptığı açıklamada, Afganistan'la sınırlarını güçlendirmeleri için Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütü (KGAÖ) üyesi devletlere "imtiyazlı koşullarda" silah temin etmeye hazır olduklarını söylemişti.

Afganistan'daki gelişmelerin ardından Rusya, ağustos ayı başlarında Özbekistan ve Tacikistan'la çeşitli ortak askeri tatbikatlar düzenlemişti.

Etiketler : Rusya devlet savunma sanayisi Rosoboronexport Başkanı Aleksandr Miheyev
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