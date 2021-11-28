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28 Kasım 2021 Pazar 20:48:00 - Güncelleme:28 Kasım 2021 Pazar 21:16:00

Afganistan'da Taliban yönetimi, muhaliflerin ülkeye dönmesi için çağrıda bulundu

Kaynak: AA

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Afganistan'da Taliban yönetimi, ülkeden ayrılan muhaliflerin geri dönmelerini istedi.

Taliban geçici hükümetinin Dışişleri Bakanı Yardımcısı Şir Muhammed Abbad Stanikzey, bakanlıkta düzenlenen bir törende yaptığı konuşmada, Taliban'ın ülkeyi ele geçirmesiyle yurt dışına giden muhaliflerin ve eski hükümet çalışanlarının ülkelerine dönmesini istediklerini söyledi.

Muhaliflerin ve eski hükümet çalışanlarının ülkeye dönmesi halinde bakanlık gibi görev beklentisi içinde olmamaları gerektiğini ifade eden Stanikzey, onların gelip ülkelerinde yaşamalarını istediklerini belirterek, "Ülkemizi hep birlikte yeniden inşa etmenin ve sorunların üstesinden gelmenin bir yolunu bulalım." dedi.

Söz konusu kişilerin geçmişte yaptıkları her şeyin geçmişleriyle bağlantılı olduğunu dile getiren Stanikzey, kimsenin onlara Afganistan'da yaşamamalarını söyleyemeyeceğini kaydetti.

Stanikzey, Afganistan'ın tüm Afganların ortak ülkesi olduğunu vurguladı.

Afganistan'ın uluslararası toplumun bir parçası olduğunu aktaran Stanikzey, "Başkent Kabil'de kapatılan yabancı ülkelerin büyükelçiliklerinin yeniden açılması ve dünyayla ilişkileri yeniden kurmak için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz." diye konuştu.

Stanikzey, Taliban'ın, halkın güvenini kazanmaya çalıştığını ve bu nedenle de Taliban güçlerinin davranışlarının halkın değerlerine aykırı olmaması gerektiğini sözlerine ekledi.

Taliban'ın 15 Ağustos'ta ülkeyi ele geçirmesinin ardından muhalif liderler ve eski hükümet çalışanlarının çoğu ülkeyi terk etmişti.

Etiketler : afganistan taliban muhalif
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