Afganistan'da Taliban saldırısı! 20 güvenlik görevlisi öldü
Kaynak: AA
Afganistan'ın doğusundaki Nangarhar vilayetinde asker ve polis karakollarına, Taliban militanlarınca saldırı düzenlendi. Eş zamanlı düzenlenen saldırılarda toplam 20 güvenlik görevlisi yaşamını yitirdi.
Nangarhar Valiliği Sözcüsü Ataullah Hogyani, basına yaptığı açıklamada, militanların Hisarek, Şirzad ve Hogyani ilçelerindeki karakollara eş zamanlı silahlı ve bombalı saldırı düzenlediğini belirtti.
Hogyani, saldırılarda 20 güvenlik görevlisinin yaşamını yitirdiğini,15 güvenlik görevlisinin yaralandığını söyledi.
Hogyani, saldırıların ardından çıkan çatışmalarda 29 militanın öldürüldüğünü, 20 militanın yaralandığını kaydetti.
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