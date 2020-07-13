Afganistan'da Taliban saldırdısı! 14 güvenlik görevlisi öldü
Afganistan'ın Kunduz vilayetinde Taliban militanlarınca askeri ve polis karakollarına yönelik saldırılarda 14 güvenlik görevlisi hayatını kaybetti.
Kunduz Valiliği Sözcüsü Esmatullah Muradi, basına yaptığı açıklamada, militanların, Kunduz'un İmam Sahip ve Çardere ilçelerindeki askeri ve polis karakollarına silahlı saldırılar düzenlediğini söyledi.
Saldırılarda 14 güvenlik görevlisinin yaşamını yitirdiğini, 2 güvenlik görevlisinin yaralandığını ifade eden Muradi, saldırının ardından çıkan çatışmalarda 3 militanın öldürüldüğünü, 4'ünün de yaralandığını kaydetti.
Taliban'dan yapılan açıklamada ise saldırılarda 19 güvenlik görevlisinin öldüğü iddia edildi.
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