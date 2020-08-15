15 Ağustos 2020 Cumartesi 13:48:00 - Güncelleme:15 Ağustos 2020 Cumartesi 13:48:00
Afganistan'da Taliban karakola saldırdı: 5 korucu öldü
Kaynak: AA
ABONE OL
Taliban militanları, Afganistan'ın Daykundi vilayetinin Patu ilçesindeki korucu karakoluna silahlı saldırı düzenledi. Saldırıda 5 korucu hayatını kaybetti, 6 korucu yaralandı.
Daykundi Emniyet Amiri Nakibullah Malistani, basına yaptığı açıklamada, militanların, Patu ilçesinin Zin köyündeki korucu karakoluna silahlı saldırı gerçekleştirdiğini söyledi.
Malistani, saldırıda 5 korucunun yaşamını yitirdiğini, 6 korucunun yaralandığını belirtti.
- Almanya'dan Doğu Karadeniz açıklaması: Fikir birliğine varamadık
- Taliban Afganistan'ı yine kana buladı:
- İran'dan BAE'ye uyarı: Hatadan dönün! Aksi takdirde farklı bir karşılık bulursunuz
- Rusya duyurdu! Koronavirüs aşısının üretimine başlandı
- İDDEF, Nijerya'da insani yardım çalışmaları kapsamında 132 su kuyusu açtı
- Bulgaristan'da Cumhurbaşkanı Radev'den protestolara destek