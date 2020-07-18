Afganistan'da Taliban ile çıkan çatışmada 6 güvenlik görevlisi öldü

Afganistan'da Taliban ile çıkan çatışmada 6 güvenlik görevlisi öldü

Afganistan'ın Logar vilayetinin Muhammed Aga ilçesinde, Taliban militanlarıyla çıkan çatışmada 6 güvenlik görevlisi hayatını kaybetti.

Logar Emniyet Müdürlüğü Sözcüsü Şapur Ahmadzey, basına yaptığı açıklamada, ilçenin Kale-i Ahmedzey bölgesinde militanlar ile güvenlik güçleri arasında çatışma çıktığını söyledi.

Çatışmada güvenlik görevlilerinden 6'sının yaşamını yitirdiğini, 2'sinin de yaralandığını ifade eden Ahmadzey, çatışmada militanların da kayıp verdiğini belirtti.