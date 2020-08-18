Afganistan'da roketli saldırı: 10 yaralı
Kaynak: AA
Afganistan'ın başkenti Kabil'de bağımsızlık günü törenleri sırasında roket saldırısı düzenlendi. Saldırıda 10 kişinin yaralandığı açıklandı.
İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Tarık Aryen, basına yaptığı açıklamada, başkent Kabil'de bağımsızlık günü törenleri sırasında farklı noktalara 14 roket mermisi atıldığını belirtti.
Saldırılarda 10 kişinin yaralandığını ifade eden Aryen, 2 şüphelinin tutuklandığını aktardı.
Henüz saldırıları üstlenen olmadı.
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