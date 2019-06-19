19 Haziran 2019 13:54 | Çarşamba
Afganistan'da emniyet müdürü öldürüldü
Afganistan'ın Paktiya vilayetinin Barmal ilçesinin emniyet müdürü, Taliban militanlarının düzenlediği saldırı sonucu hayatını kaybetti.
Paktiya Emniyet Müdürlüğü Sözcüsü Şah Mahmud Aryen, basına yaptığı açıklamada, Barmal ilçe Emniyet Müdürü Muhammed Eyyub Tandar'in evine doğru giderken Gulvan köyünde militanların saldırısına uğradığını belirtti.
Saldırıda Emniyet Müdürü Tandar'ın yaşamını yitirdiğini ifade eden Aryen, 3 korumasının da yaralandığını söyledi.
Aryen, saldırının ardından çıkan çatışmada 3 militanın da öldürüldüğünü kaydetti.
(AA)
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