Afganistan'da bombalı saldırıda 3 asker öldü

Afganistan'da düzenlenen bombalı saldırıda 3 asker öldü
Kaynak: AA
Afganistan'ın Paktiya vilayetinde yol kenarına yerleştirilen bombanın askeri konvoyun geçişi sırasında patlatılması sonucu 3 asker yaşamını yitirdi.
Paktiya'daki 203 Tunder Kolordu Komutanlığı Basın sorumlusu İma Han Mumand, yaptığı açıklamada, eyaletin Ahmadhil ilçesine bağlı Hasan Hil köyünde yol kenarına yerleştirilen bombanın askeri konvoyun bölgeden geçtiği sırada patlatıldığını belirtti.
Mumand, saldırıda 3 askerin yaşamını yitirdiğini, 2 askerin de yaralandığını kaydetti.
Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.
- Kardeş ülke Azerbaycan'dan Türkiye'ye 'Doğu Akdeniz' desteği
- Yemen'deki siyasi partilerden İsrail-BAE anlaşmasına sert tepki: Siyonist oluşumla normalleşmeyi kınıyoruz
- ABD'de Kovid-19 bilançosu artıyor! Ölü sayısı 173 bini aştı
- Fas ve Libya'da koronavirüsten can kaybı artıyor
- İpler tamamen koptu! Terör örgütü PKK'da petrol paylaşımı kavgası
- TikTok krizi sürüyor! İsveç devlet televizyonu çalışanlarına TikTok kullanmayı yasakladı