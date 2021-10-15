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15 Ekim 2021 Cuma 20:37:00 - Güncelleme:15 Ekim 2021 Cuma 20:37:00

Afganistan'da camiye bombalı saldırı: 47 ölü

Kaynak: AA

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Afganistan'da Taliban'ın kalesi olarak bilinen güneydeki Kandahar vilayetinde Şii topluluğuna ait Fatımiyye Camisi'ne iki intihar bombacısı saldırı düzenledi. Saldırıda 47 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı.

Afganistan'da Şii topluluğuna ait Fatımiyye Camisi'nin güvenlik sorumlusu Murtaza Zarifi'nin verdiği bilgiye göre, vilayet merkezinde bulunan en büyük camiye cuma namazı sırasında bombalı saldırı yapıldı.

Taliban güçleri saldırının gerçekleştiği camiye giden tüm yolları kapattı.

47 KİŞİ ÖLDÜ, ÇOK SAYIDA YARALI VAR

Taliban Sözcüsü Zabihullah Mücahid, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, saldırıyı kınayarak faillerin bir an önce bulunması için güvenlik güçlerine talimat verildiğini belirtti.

Yerel yetkililer, saldırıda 47 kişinin öldüğünü, çok sayıda kişinin yaralandığını duyurdu.

GEÇEN HAFTA DA CAMİYE SALDIRI OLMUŞTU

Ülkenin kuzeyindeki Kunduz vilayetinde bulunan bir camiye geçen hafta bombalı saldırı düzenlenmiş, 46 kişi hayatını kaybetmişti.

Kunduz'daki saldırıyı terör örgütü DEAŞ üstlenmişti.

SALDIRILARI DEAŞ ÜSTLENMİŞTİ

ABD öncülüğündeki NATO güçleri ülkeden ayrıldıktan sonra Afganistan'da meydana gelen bombalı saldırılar Celalabad kentinde yoğunlaşmıştı.

Bu saldırıların çoğunu DEAŞ üstlenmişti.

Etiketler : Afganistan NATO bombalı saldırı
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