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15 Ekim 2021 Cuma 17:00:00 - Güncelleme:15 Ekim 2021 Cuma 17:00:00

Afganistan'da camiye bombalı saldırı

Kaynak: AA

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Afganistan'ın Kandahar kentinde Şii topluluğa ait bir camiye bombalı saldırı düzenlendi. Saldırı sonucu en az 30 kişinin öldüğü ve çok sayıda kişinin yaralandığı belirtildi. Saldırıyı şimdiye kadar üstlenen olmadı.

Afganistan'da Taliban'ın kalesi olarak bilinen güneydeki Kandahar vilayetinde bulunan Şii topluluğuna ait Fatımiyye Camisi'ne iki intihar bombacısının düzenlediği saldırıda en az 30 kişi öldü, 200'den fazla kişi yaralandı.

Caminin güvenlik sorumlusu Murtaza Zarifi'nin verdiği bilgiye göre, vilayet merkezinde bulunan en büyük camiye cuma namazı sırasında bombalı saldırı yapıldı.

Saldırıda en az 30 kişinin öldüğü ve 200'den fazla kişinin yaralandığı belirtildi.

Taliban güçleri saldırının gerçekleştiği camiye giden tüm yolları kapattı.

Geçen hafta ülkenin kuzeyindeki Kunduz vilayetinde bulunan bir camiye bombalı saldırı düzenlenmiş, 46 kişi hayatını kaybetmişti.

Kunduz'da meydana gelen saldırıyı terör örgütü DEAŞ üstlenmişti.

ABD öncülüğündeki NATO güçleri ülkeden ayrıldıktan sonra Afganistan'da meydana gelen bombalı saldırılar Celalabad kentinde yoğunlaşmıştı.

Bu saldırıların çoğunu DEAŞ üstlenmişti.

Kunduz'daki saldırı ABD sonrası gerçekleşen en şiddetli olay olarak kayıtlara geçmişti.

Etiketler : Afganistan Kandahar vilayeti Şiilere camiye bombalı saldırı
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