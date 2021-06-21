  • BIST
    1398.52
  • Dolar
    8,7729
  • Euro
    10,4590
  • Altın
    503,8430
İstanbul
17 / 24
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
İhracatın 5 aylık seyri yıl sonu 200 milyar dolar hedefi için umut veriyor
Afganistan'da bombalı saldırıda 5 sivil öldü
ABD'de Kovid-19 salgınında ölenlerin sayısı 601 bin 825'e yükseldi
Asuman Krause'nin sunumuyla Aileler Yarışıyor, hafta içi her akşam 21'de 360'ta
Zamansız tasarımlar ve güçlü stil
İsrail'e ait İHA fabrikasında üretim durduruldu!
Bölge hareketlendi! Hafter tutuştu
Türkiye aşılama çalışmalarıyla dünyaya örnek oluyor
İYİ Parti'nin soğanlı tiyatrosunda şoke eden itiraf ve özür
İran'ın yeni cumhurbaşkanı Reisi'den Batı'ya ilk mesaj
İmzalar atıldı! Türkiye bir ülke ile resmen müttefik oldu
"Ülkemizin tanınması noktasında Türkiye'nin desteğine ihtiyacımız var"
Dünyayı sarsan patlama! ABD'den savaş provası...
Nur Özkan Erbay: Artık büyük panik halinde olan bir Amerika var
Türkiye'nin 'gözbebeği' için son adım!
Heyecanlandıran uzay hamlesi!
HDP iddianamesi kabul edildi
Almanya'dan ''Türkiye'' talebi! Bizzat duyurdu
İngiltere Başbakanı Johnson söz dinlemedi: İstihbarat telefonuna el koydu
Türkiye'den diplomasi dersi: 50'nin üzerinde ikili görüşme
Pazar kısıtlaması kalkıyor mu?
AB'de Türkiye gündemi! Olumlu sinyaller geliyor
Zaharova'dan ABD'ye tehdit: Karşılıksız kalmaz!
Karabağ hezimeti sonrası büyük sürpriz!
21 Haziran 2021 Pazartesi 18:10:00 - Güncelleme:21 Haziran 2021 Pazartesi 18:10:00

Afganistan'da bombalı saldırıda 5 sivil öldü

ABONE OL

Afganistan'ın Paktiya vilayetinde düzenlenen bombalı saldırıda 5 sivil hayatını kaybetti.

Paktiya Valiliği sözcüsü Abdul Rahman Mangel, basına yaptığı açıklamada, Paktiya'nın Ahmet Abad ilçesine bağlı Atai bölgesinde yol kenarına yerleştirilen bombanın, sivilleri taşıyan aracın bölgeden geçtiği sırada patlatıldığını söyledi.

Mangel, saldırıda 5 sivilin yaşamını yitirdiğini, 4 sivilin de yaralandığını belirtti.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Ülkede barış süreci belirsizliği sürerken diğer yandan saldırılar devam ediyor.

Afganistan'da mayıs başından bu yana yabancı güçlerin çekilmeye başlamasıyla şiddet olayları arttı.

Afganistan Ulusal Güvenlik Konseyi, geçen hafta, Taliban'ın mayıs ayında 1455 saldırı düzenlediğini açıklamıştı.

Açıklamada, saldırılarda en çok sivillerin kayıp verdiği belirtilmişti.

Etiketler : Afganistan bomba Paktiya vilayeti
Duygusallık itirafı

Duygusallık itirafı
Bodrum'da hasret giderdiler

Bodrum'da hasret giderdiler
Yıkılmayan kadınların şarkısını yaptı

Yıkılmayan kadınların şarkısını yaptı
‘Yunus Emre' için rap

‘Yunus Emre' için rap
İtalya'da çocuklar için dernek kurdu

İtalya'da çocuklar için dernek kurdu
Çeşme'de 'Son Yaz'ını yaşadı

Çeşme'de 'Son Yaz'ını yaşadı
Demet'in vücudu Carla'dan

Demet'in vücudu Carla'dan
Mutfakta patron Neslihan

Mutfakta patron Neslihan
Florida'da yorgunluk atıyorlar

Florida'da yorgunluk atıyorlar

EN ÇOK OKUNAN HABERLER