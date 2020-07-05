Afganistan'da bombalı saldırıda 3 polis öldü
Afganistan'ın batısındaki Herat vilayetinde düzenlenen bombalı saldırıda 3 polis hayatını kaybetti.
Herat Emniyet Müdürlüğü sözcüsü Abdul Ahad Valizadeh, basına yaptığı açıklamada, Herat'ın Ahmad Abad bölgesinde yol kenarına yerleştirilen bombanın, polis aracının bölgeden geçtiği sırada patlatıldığını söyledi.
Saldırıda 3 polisin yaşamını yitirdiğini, 3 polisin de yaralandığını belirtti.
Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.
- Filistin'de Kovid-19 nedeniyle yeniden olağanüstü hal ilan edildi
- İran, maske zorunluluğu getirdi, maskesiz kişilere hizmet verilmeyecek
- Rusya'da Kovid-19 vaka sayısı 681 bini geçti
- Her gün binlerce kişinin hayatını kaybettiği ABD'nin Başkanı'ndan korona açıklaması: Yüzde 99'u zararsız
- ABD'ye sürpriz Başkan adayı!
- Güney Afrika Cumhuriyeti'nde 1 günde 10 bin 853 kişide Kovid-19 tespit edildi