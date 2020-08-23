Afganistan'da bombalı saldırı: 7 ölü
Kaynak: AA
Afganistan'ın Gazne vilayetinde bombalı saldırı meydana geldi.Sivillerin taşıyan aracın geçtirği sırada patlatılan bomba sonucu 7 sivil yaşamını yitirdi.
Gazne Valiliği sözcüsü Vahidullah Cumazada, basına yaptığı açıklamada, Gazne'nin Çagatu ilçesine bağlı Dere-i Kıyak bölgesinde yol kenarına yerleştirilen bombanın, sivilleri taşıyan aracın bölgeden geçtiği sırada patladığını belirtti.
Cumazada, patlamada aralarında çocukların da bulunduğu 7 sivilin yaşamını yitirdiğini söyledi.
Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.
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