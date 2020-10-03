Afganistan'daki bombalı saldırıda 15 kişi öldü
Kaynak: AA
Afganistan'da bomba yüklü araçla düzenlenen bombalı saldırıda 15 kişi hayatını kaybetti.
Nangarhar Valiliği Sözcüsü Ataullah Hogyani, yaptığı açıklamada, saldırganlardan birinin bomba yüklü araçla Gani Hil ilçe kaymakamlığı binasını hedef aldığını söyledi.
Diğer saldırganların kaymakamlık binasına girerek saldırmaya çalışırken güvenlik güçlerince etkisiz hale getirildiğini ifade eden Hogyani, saldırıda çoğu sivil 15 kişinin yaşamını yitirdiğini, 50'den fazla kişinin ise yaralandığını belirtti. Hogyani, saldırının etkisiyle bölgede bulunan tüm ev ve iş yerlerinin camlarının kırıldığını kaydetti. Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.
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