Afganistan'da askeri karakola saldırı: 20 ölü

Afganistan'da Taliban saldırıları devam ediyor. Askeri bir karakolu hedef alan Taliban militanları, düzenlediği saldırıda 20 güvenlik görevlisinin yaşamını yitirmesine neden oldu.

SİLAHLI SALDIRI

Haşrud ilçe Kaymakamı Celil Vatandost, basına yaptığı açıklamada, militanların, Haşrud'un Dehmezeng bölgesindeki askeri karakola silahlı saldırı düzenlediğini söyledi.

Saldırıda 20 güvenlik görevlisinin yaşamını yitirdiğini ifade eden Vatandost, 6 askerin de militanlar tarafından esir alındığını belirtti.

AÇIKLAMA GELMEDİ

Öte yandan Afganistan Savunma Bakanlığı, militanların son 24 saat içerisinde 24 vilayette saldırı gerçekleştirdiğini açıkladı.