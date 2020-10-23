Afganistan'da askeri karakola saldırı: 20 ölü
Kaynak: AA
Afganistan'da askeri karakola Taliban militanları tarafından düzenlenen saldırıda 20 güvenlik görevlisi hayatını kaybetti.
Afganistan'da Taliban saldırıları devam ediyor. Askeri bir karakolu hedef alan Taliban militanları, düzenlediği saldırıda 20 güvenlik görevlisinin yaşamını yitirmesine neden oldu.
SİLAHLI SALDIRI
Haşrud ilçe Kaymakamı Celil Vatandost, basına yaptığı açıklamada, militanların, Haşrud'un Dehmezeng bölgesindeki askeri karakola silahlı saldırı düzenlediğini söyledi.
Saldırıda 20 güvenlik görevlisinin yaşamını yitirdiğini ifade eden Vatandost, 6 askerin de militanlar tarafından esir alındığını belirtti.
AÇIKLAMA GELMEDİ
Öte yandan Afganistan Savunma Bakanlığı, militanların son 24 saat içerisinde 24 vilayette saldırı gerçekleştirdiğini açıkladı.