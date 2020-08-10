400 Taliban üyesi serbest bırakılıyor

Afganistan ile Taliban arasında yürütülen barış görüşmelerinin başlaması için ön şartlar arasında bulunan 400 Taliban mahkumunun serbest bırakılması, dün Afganistan Büyük Halk Meclisi (Loya Jırga) tarafından görüşüldü. Başkent Kabil’de gerçekleştirilen Loya Jırga toplantısında 400 Taliban mahkumun serbest bırakılması onaylandı. Toplantının ardından Afganistan hükümetinden açıklama yapıldı. Hükümet kaynakları, Taliban ile barış görüşmelerinin bir hafta içinde Katar’da başlamasının beklendiğini söyledi. Taliban Sözcüsü Suhail Shaheen ise, “Taliban tutuklularının serbest bırakılmasının ardından bir hafta içinde görüşmelere başlamaya hazırız” dedi. İsminin açıklanmasını istemeyen bir kaynak, “Herkes, Ghani’nin kararnameyi imzalaması bekleniyor. Plana göre, Çarşamba günü Doha’ya seyahat edilecek ve Pazar günü görüşmeler başlayacaktı” dedi.

Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani’nin 400 Taliban mahkumun serbest bırakılmasına ilişkin kararnameyi bugün imzalaması bekleniyor.

Taliban bu kapsamında bin kadar Afgan tutukluyu serbest bırakırken, Kabil yönetimi de 5 bine yakın Taliban mahkumunu serbest bırakmıştı.