  • BIST
    1459.57
  • Dolar
    8,3672
  • Euro
    10,2340
  • Altın
    502,2970
İstanbul
18 / 27
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
"Türkiye, Gine Bissau vatandaşları için yeni vatan"
"Türkiye, Gine Bissau vatandaşları için yeni vatan"
"Türkiye, Gine Bissau vatandaşları için yeni vatan"
"Türkiye, Gine Bissau vatandaşları için yeni vatan"
"Türkiye, Gine Bissau vatandaşları için yeni vatan"
"Türkiye, Gine Bissau vatandaşları için yeni vatan"
Bölgede korkutan gelişme! Taliban, Şirhan sınır kapısını ele geçirdi
"Türkiye'nin F-35 programından çıkarılması kurallara aykırı"
Çarpıcı sonuçlar çıktı! İşte AK Parti'nin masasındaki son anket
İlk teslimat gerçekleşti: "Durmak Yok Yola Devam!"
TOGG'dan yerli otomobil için yeni adım: Faaliyete geçti
Mit'ten PKK'ya sınır ötesinde operasyon!
Kız kardeş Kim'den ABD'ye: Bir Kore atasözü der ki...
Bahçeli'den AYM'nin HDP kararına ilişkin ilk açıklama
Aşıda yaş sınırı 25'e indi
Lisanslı depoculukta verilecek destek ödemeleri belli oldu
Haksızlığa karşı çıkıp istifa etti! Başbakan'dan onurlu bir çıkış
Allah'ın selamını bile hazmedemedi!
Anlaşma gereği üç eyalete özerklik verdiler!
Trump'ın insanlık dışı fikri ortaya çıktı
Fahrettin Altun'dan manipülasyonlara cevap
Ankara'da FETÖ operasyonu: Gözaltılar var
Turizmciye müjde! Akın akın geliyorlar
Narko-Terör- Finans-2 Operasyonu başladı
22 Haziran 2021 Salı 14:09:00 - Güncelleme:22 Haziran 2021 Salı 14:09:00

Afganistan-Tacikistan arasındaki Şirhan sınır kapısı Taliban'ın kontrolüne geçti

Kaynak: AA

ABONE OL

Afganistan'ın kuzeyindeki Kunduz vilayeti ile Tacikistan arasındaki Şirhan sınır kapısında Taliban kontrolü ele geçirdi. Son 2 ayda ülke genelinde Taliban'ın kontrolüne geçen ilçe sayısı 35'i aştı. BM verilerine göre, Taliban kent merkezleri hariç ülke topraklarının yüzde 50 ila 70'ini elinde bulunduruyor.

Kunduz İl Şura Vekili Emruddin Veli, gazetecilere yaptığı açıklamada, militanların, Afganistan-Tacikistan arasında bulunan Şirhan sınır kapısına dün gece saatlerinde saldırı düzenlediğini söyledi.

Saldırı sonucu bu sabah saatlerinde Şirhan sınır kapısının Taliban'ın kontrolüne geçtiğini ifade eden Veli, güvenlik güçlerinin bu bölgeyi tamamen terk ettiğini belirtti.

Taliban'dan yapılan açıklamada ise saldırıda Şirhan sınır kapısı ve kamu binalarının kontrolünü sağladıkları ve güvenlik güçlerinin kendilerine teslim oldukları iddia edildi.

Afganistan ile Tacikistan arasında bulunan en önemli kapılardan bir olan Şirhan sınır kapısından her gün ticari mal taşıyan onlarca araç geçiyor.

Ayrıca bu iki ülke arasında iki sınır kapısı daha bulunuyor. Bunlardan biri Tahar vilayetinde Amu Nehri kıyısında yer alırken diğeri ülkenin kuzeydoğusundaki Badahşan vilayetinde bulunuyor.

Öte yandan dün sabah saatlerinde de Taliban militanları, ülkenin kuzeyindeki Belh vilayetinin Devlet Abad, Şolgere ve Kişindeh ilçelerinin kontrolünü ele geçirmişti.

İki gün önce yine kuzeydeki Belh ve Samangan vilayetlerinde iki ilçenin kontrolü Taliban'ın eline geçmişti.

Ülkede bir yandan barış sürecinin belirsizliği sürerken diğer yandan saldırılar devam ediyor.

Son 2 ayda ülke genelinde Taliban'ın kontrolüne geçen ilçe sayısı 35'i aştı.

Birleşmiş Milletler verilerine göre, Taliban kent merkezleri hariç ülke topraklarının yüzde 50 ila 70'ini elinde bulunduruyor.

AA muhabirinin yerel yetkililerden derlediği bilgilere göre, Taliban, ülke genelinde 407 ilçeden 130'dan fazlasını, merkezleri dahil olmak üzere ele geçirmiş durumda. Bunlardan 60 kadarındaki bazı beldeler halen Afgan güvenlik güçlerinin kontrolünde bulunuyor.

Ülkenin 34 vilayet merkezi de hükümetin kontrolü altında.

Afganistan topraklarının büyük bölümünde güvenlik güçleri ile Taliban arasında mücadele sürüyor, 407 ilçenin 200 kadarında çatışmalar devam ediyor.

Etiketler : Kunduz İl Şura Vekili Emruddin Veli TALİBAN TACİKİSTAN Taliban militanları
Klipte kız kaçıracak

Klipte kız kaçıracak
Yıldızlar Bodrum'da

Yıldızlar Bodrum'da
Mutfakta patron Neslihan

Mutfakta patron Neslihan
Önce tatil sonra iş

Önce tatil sonra iş
Dostça ayrıldık

Dostça ayrıldık
‘Kırmızı Oda'ya veda

‘Kırmızı Oda'ya veda
Duygusallık itirafı

Duygusallık itirafı
mutluluğu yakaladı

mutluluğu yakaladı
Beş aylık hamile pozu

Beş aylık hamile pozu

EN ÇOK OKUNAN HABERLER