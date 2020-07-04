04 Temmuz 2020 Cumartesi 07:47:00 - Güncelleme:04 Temmuz 2020 Cumartesi 07:47:00
Afganistan Cumhurbaşkanı Temsilcisi Gazanfar koronadan hayatını kaybetti
Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani'nin Ekonomi, Ticareti Kalkındırma ve Yoksulluğu Azaltma konusundaki özel temsilcisi Muhammed Yusuf Gazanfar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybetti.
Afgan makamları, Kovid-19 tespit edilen Gazanfar'ın birkaç gündür hastanede tedavi gördüğünü ve dün akşam saatlerinde hayatını kaybettiğini açıkladı.
2019 yılındaki seçimlerde Eşref Gani'yi destekleyen Afganistanlı Özbek Türklerinden olan Gazanfar, daha önce milletvekilliği yapmıştı.
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