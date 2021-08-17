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17 Ağustos 2021 Salı 15:30:00 - Güncelleme:17 Ağustos 2021 Salı 15:30:00

Afgan kadın sunucunun sorularını cevapladı: İntikam peşinde değiliz

Kaynak: AA

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Taliban basın sorumlusu Afgan kadın sunucunun programında soruları cevapladı. Hammad'ın canlı yayında kadın sunucuyla söyleşi yapması geniş ilgi uyandırdı. Hammad, 'İntikam peşinde değiliz. Biz güvenliği sağlamak için geldik.' dedi.

Taliban'ın basın ekibinden Abdul Hak Hammad, Afgan kadın sunucuya yaptığı açıklamalarda ülkede güvenliği sağlamak istediklerini belirtti.

Son bir ayda Afganistan'da vilayet merkezlerine ve 15 Ağustos'ta da başkent Kabil'e hakim olan Taliban'ın basın ekibinden Abdul Hak Hammad, Tolo News TV'te Bihişte Argand'a konuştu.

Hammad'ın canlı yayında kadın sunucuyla söyleşi yapması geniş ilgi uyandırdı.

Söyleşide Kabil'de saatler geçtikçe daha fazla güvenliğin sağlandığını, stüdyoya gelirken trafik dahil yaşamın normal akışında seyrettiğini, işe giden memurlar gördüğünü ifade eden Hammad, "Taliban tüm hükümet çalışanlarından, bakanlar ve başkanlar hariç, işlerine dönmelerini istiyor. Bu akşama kadar yönetim boşluğunun doldurulacağını umuyorum." dedi.

Afganistan'da Pencşir vilayetinin yakında teslim olacağına dair duyumlar aldıklarını, bunun gerçekleşmesi halinde Taliban'ın Afganistan'ın tam kontrolünü alacağını ifade eden Hammad, yönetim konusunda bundan sonra izlenecek adımlara ilişkin bilgi verdi.

Hammad, Katar'ın Doha kentinde Afganistan'da nasıl bir yönetim sistemi kurulacağına, adının ve yapısının ne olacağına dair müzakerelerin devam ettiğini, çok yakın gelecekte durumun netleşmesini beklediklerini belirterek "Gelecekteki hükümeti kurmak için müzakereler devam ediyor. Bir konsey oluşturulması muhtemel. Bundan sonra anayasa tartışma konusu olacaktır. Kapsamlı ve kapsayıcı bir hükümetten söz ediliyor. Zabibullah Mücahit (Taliban Sözcüsü) bugün Kabil'e geldi ve durum hakkında daha fazla bilgi verecektir. ifadesini kullandı.

Kabil'de şehrin yok edileceği ve yeni bir iç savaşın patlak vereceği endişesi taşıyanların sayısının azaldığını Hammad, "Sadece son 20 yılda ülkeyi soyanlar, yabancılara satanlar ve ülkeye ihanet edenler korkuyor ya da kaçtı. Eskiden sokaklarda akşam saat 4'ten sonra yürüyemezdiniz. Ama şimdi Afganistan'da günün 24 saati seyahat edebilirsiniz. Bu büyük bir değişiklik." dedi.

Afganistan'ın asıl sahibinin kendileri olduğunu savunan Hammad, "Taliban eski yönetim gibi hırsız ve hain değil. Batı'nın propagandasıyla Taliban'ın adı lekelendi. Molla Mohammed Ömer'in oğlu Molla Muhammed Yakub'un önemli açıklamaları var. Kimsenin malına ırzına dokunmayacağız. İntikam peşinde değiliz. Biz güvenliği sağlamak için geldik." açıklamasını yaptı.

Abdul Hak Hammad, Fransa Büyükelçiliği önünde vize bekleyen birçok Afgan gördüklerine işaret ederek "Onlar 20 yıl bize saldırdı ama biz onlara bir şey yapmıyoruz. Gelin birlikte ülkeyi dış güçlerin işgalinden kurtaralım." ifadelerini kullandı.

Hammad, Afganistan'dan ayrılmadan önce selefi Hamid Karzai'yi "hırsızlık ve yağmayı önlemek için Kabil'e çağırdığını" söylediği Cumhurbaşkanı Eşref Gani'yi de "kendi halkı ve milletine ihanet etmekle, devletin malını çalmakla" suçladı.

Abdul Hak Hammad, Gani'nin ülkeden kaçarken yanında 60 milyon dolar götürdüğünü, 40 milyon doların ise Kabil havaalanında kaldığını ileri sürdü.

Etiketler : Taliban Hammad Abdul Hak Hammad Molla Mohammed Ömer Molla Muhammed Yakub
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