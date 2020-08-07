  • BIST
    1034.4
  • Dolar
    7,2472
  • Euro
    8,5946
  • Altın
    479,7550
İstanbul
23 / 31
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
AB'den Türkiye açıklaması: Üyeler, ilişkilerin güçlendiğini görmek istiyor
Limon ihracatında ön izin şartı kaldırıldı
Lübnan Cumhurbaşkanı Avn, Macron'dan patlama anının uydu görüntülerini istedi
AFAD, Beyrut'ta arama kurtarma çalışmalarına başladı
Türkiye'den Almanya'ya gideceklere PCR testi zorunluluğu
Kardeş katili ağabeyden kan donduran ifade: 15 gün nasıl öldüreceğimi tasarlıyordum
İstanbul'da alçak uçuş yapmıştı! FETÖ'cü alçağın cezası belli oldu
Kars'ta maske takma zorunlu hale getirildi
Libya Dışişleri: Libya'nın deniz haklarının ihlal edilmesine izin verilmeyecek
Afrika'da Kovid-19 vaka sayısı 1 milyonu aştı
Fenerbahçe teknik direktörü Erol Bulut: Biz birlikte her şeyi başarırız
ABD'den Libya'daki 'kaçakçılık' ile ilgili 3 şahıs ve 1 şirkete yaptırım
ABD Senatosu hükümet çalışanlarına TikTok'u indirmelerini yasaklayan yasa tasarısını onayladı
Yunanistan Başbakanı Miçotakis Mısır ile yaptıkları anlaşmanın 'meşru' olduğunu savundu
Şanlıurfa Valiliği açıkladı: Bir ay süreyle yasaklandı
Bakan Çavuşoğlu'ndan Mısır ve Yunanistan anlaşması açıklaması: Yok hükmündedir
3'lü Libya toplantısının ardından ortak açıklama
Fransa'da koronavirüs ölümleri 30 bin 312'ye yükseldi
'İnek sağmaya gidiyorum' diyerek evden çıktı! 3 gündür haber alınamıyor
Suudi Arabistan'da 35 kişi KOVID-19 nedeniyle öldü
Bakan Akar, ABD Büyükelçisi Satterfield'i kabul etti
Aydın'da trafik kazası: 1 yaralı
Arda Turan: Ben Galatasaraylıyım ve Galatasaray'ı seviyorum
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Malta Cumhurbaşkanı Vella ile bir araya geldi
07 Ağustos 2020 Cuma 00:38:00 - Güncelleme:07 Ağustos 2020 Cuma 00:38:00

AFAD, Beyrut'ta arama kurtarma çalışmalarına başladı

ABONE OL

AFAD heyeti, önceki gün şiddetli patlamanın meydana geldiği Beyrut Limanı'nda arama kurtarma çalışmalarına başladı.

Türkiye, başkent Beyrut'ta can kayıplarının yanı sıra yaklaşık 10 milyar dolar maddi hasara yol açan şiddetli patlamanın ardından Lübnan'a yardım için harekete geçen ilk ülkelerin başında yer aldı.

Türk Silahlı Kuvvetlerine ait A 400M tipi askeri kargo uçağı, Sağlık Bakanlığı, Türkiye Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Kızılay tarafından hazırlanan malzemeleri dün akşam ekonomik krizin her geçen gün derinleştiği ve salı günü yaşanan patlamayla başkentin felaket bölgesi ilan edildiği Lübnan'a teslim etti.

Yardım malzemeleri ile birlikte AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu öncülüğünde Beyrut'a gelen AFAD, Sağlık Bakanlığı UMKE ve Kızılay'dan oluşan Türk heyeti, bugün patlamanın yaşandığı bölgede arama kurtarma faaliyetlerine başladı.

Türk heyeti ayrıca, yerel ve yardım faaliyetleri için Beyrut'a gelen uluslararası ekiplerle gerçekleştirdiği toplantılar doğrultusunda faaliyetlerine yarın sabah erkenden devam edecek.

Beyrut Limanı'nda 4 Ağustos'ta patlayıcı maddelerin bulunduğu 12 numaralı depoda önce yangın çıkmış ardından tüm Beyrut'u sarsan çok güçlü patlama meydana gelmişti.

Sağlık Bakanı Hamad Hasan, patlamada hayatını kaybedenlerin sayısının 135'e yükseldiğini, ayrıca yaklaşık 5 bin yaralı ve onlarca kayıp olduğunu duyurmuştu.

Lübnan hükümeti dün patlamayla ilgili 5 gün sürecek bir soruşturma yapılacağını duyurmuştu.

EN ÇOK OKUNAN HABERLER