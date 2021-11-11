VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Samuray kılıcı ile katledilmişti... Son yolculuğuna uğurlandı
Mobilefest Dijital Teknolojiler Fuarı ve Konferansı kapılarını açtı
Aeroflot'a yaptırım iddialarına Kremlin'den tepki
Avrupa Birliği kendisi açıkladı! Dikkat çeken Türkiye detayı
Türkiye'nin benzinli ve dizel araçlara veda edeceği tarih belli oldu
Başkan Erdoğan: 81 ile 81 millet ormanı yapılacak
MEB'den açıklama geldi... Açık öğretim liseleri için 8 dönem şartı kaldırıldı
Rus savaş uçakları çocukları hedef aldı
Bakan Karaismailoğlu duyurdu: Bir hayalimizin daha gerçeğe dönmesi için geri sayım başladı
Lütfü Türkkan disipline sevk edilecek mi?
Son dakika haberi: Tosuncuk'un ağabeyi tutuklandı
F-35, Su-35 derken gözler ona çevrildi!
Sezgin Tanrıkulu polis katilini böyle savunmuş
Körfez'le stratejik iş birliği
Yunan'dan Türkiye'ye alçak tehdit!
Türkkan tartışması tam gaz! AK Parti ile İYİ Parti Grup Başkanvekili tartıştı
TÜBİTAK desteğiyle hazırlanan ilk yerli kolza hibrit tohumu toprakla buluştu
Türkiye dahil 33 ülke mutabakata imza attı! 2040'a kadar süre verildi
HDP savunması Yargıtay'da!
Prof. Dr. Uğur Şahin'den Türkiye şartı
Fransa çaldıklarını 129 yıl sonra iade etti
Eren Kış-2 operasyonu başladı
Yunan gazetesine haddini bildirdi
TUŞAŞ Genel Müdürü Kotil noktayı koydu: Milli Muharip Uçak 2022'de bitecek
11 Kasım 2021 Perşembe 15:06:00 - Güncelleme:11 Kasım 2021 Perşembe 15:09:00

Aeroflot'a yaptırım iddialarına Kremlin'den tepki

Kaynak: AA

ABONE OL

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Aeroflot'a yönelik yaptırım iddiaları ile ilgili, "Umuyoruz bu çılgın fikirler yalnızca sahte hikayelerin içeriği olarak kalır." ifadesini kullanırken Rusya Federasyon Konseyi Uluslararası Komitesi Başkan Yardımcısı Vladimir Cabarov da, "Yaptırım uygularlarsa, biz de coğrafi konumu nedeniyle Rusya'ya oldukça bağımlı olan şirketlerine benzer yaptırımlar uygulayacağız." dedi.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Aeroflot'a yönelik yaptırım iddialarını eleştirerek, "Umuyoruz bu çılgın fikirler yalnızca sahte hikayelerin içeriği olarak kalır." dedi.

Peskov, başkent Moskova'da gazetecilere yaptığı açıklamada, Aeroflot'un Belarus'a göçmen taşıdığı ve şirkete bu nedenle Avrupa Birliği tarafından yaptırım uygulanabileceğine yönelik iddiaları değerlendirdi.

Aeroflot'un bir açıklama yaparak söz konusu iddiaları yalanladığını anımsatan Peskov, "Umuyoruz bu çılgın fikirler yalnızca sahte hikayelerin içeriği olarak kalır. Göçmenlerin Belarus'a taşınması, eğer herhangi bir hava yolu bunu yapıyorsa, uluslararası normlara da aykırı değildir." dedi.

Rusya Federasyon Konseyi Uluslararası Komitesi Başkan Yardımcısı Vladimir Cabarov da Rus haber ajansı RİA Novosti'ye yaptığı açıklamada, "Hava yolu şirketimize yaptırım uygularlarsa, biz de coğrafi konumu nedeniyle Rusya'ya oldukça bağımlı olan şirketlerine benzer yaptırımlar uygulayacağız." diye konuştu.

Aeroflot, bugün yaptığı açıklamada, Belarus'a göçmen taşıdığına yönelik iddiaları yalanlayarak, Irak ve Suriye'ye tarifle uçuşlar gerçekleştirmediğini bildirmişti.

Etiketler : Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov RUSYA Aeroflot
Kalbini komşusuna kaptırdı

Kalbini komşusuna kaptırdı
Aşka geldi

Aşka geldi
Çocuk filminde buluşacaklar

Çocuk filminde buluşacaklar
Adımlar kanserli çocuklar için

Adımlar kanserli çocuklar için
‘Arka Sıradakiler'in Özge'si şaşırttı

‘Arka Sıradakiler'in Özge'si şaşırttı
Özüne geri döndü

Özüne geri döndü
Ablasının böbreğiyle hayata tutundu

Ablasının böbreğiyle hayata tutundu
Alkışlar en büyük hediyem

Alkışlar en büyük hediyem
Yoruldum meydanı gençlere bırakabilirim

Yoruldum meydanı gençlere bırakabilirim

EN ÇOK OKUNAN HABERLER