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21 Ekim 2021 Perşembe 14:00:00 - Güncelleme:21 Ekim 2021 Perşembe 15:30:00

Adım adım ihanet anlaşmasına

Kaynak: star.com.tr

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ABD medyasında yer alan haberlere göre, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, geçen ay Veliaht Prens Muhammed bin Salman ile yaptığı görüşmede, Suudi Arabistan'ın İsrail ile ilişkileri normalleştirme olasılığını gündeme getirdi. İddiaya göre Prens, bu çıkışı direkt reddetmedi ve biraz zaman alacağını söyledi.

Geçen yıl Eylül ayında Bahreyn ve BAE, ABD aracılığıyla, İsrail ile sözde normalleşme adı altında, ihanet anlaşmasını imzalamıştı. ABD'nin aracılık ettiği Abraham Anlaşmalarına, Sudan ve Fas da tahil oldu. Daha sonra Suudi Arabistan'ın da ihanet anlaşmasına dahil olabileceği yönünde iddialar dolaşmaya başladı.

ABD'nin bilinen haber ve görüş portalı Axios'da yer alan bir iddiaya göre, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan ile Suudi veliaht prens, 27 Eylül'de Kızıldeniz Şehri Neom'da bir araya geldi.

Üç ABD ve Arap kaynağına dayandırılan haberde, Sullivan'ın MBS'ye İsrail ile normalleşme önerisini sunduğu, Prensin bu öneriyi doğrudan reddetmediği belirtildi. Ancak, bin Salman'ın biraz zaman alacağını söylediği ve Sullivan'a ilk önce yerine getirilmesi gereken adımların bir listesini sunduğu bildirildi.

Bu adımlar arasında, Suudi Arabistan'ın ABD-Suudi ilişkilerinde kilit bir konu olan insan hakları konusundaki sicilini iyileştirmesini bekleyen ABD Başkanı Joe Biden'in seçilmesinden bu yana gerginleşen ikili ABD-Suudi ilişkilerinin iyileşmesi de yer alıyor.

İSRAİL'LE ÇIKARLAR FİLİSTİN MESELESİNİ UNUTTURACAK MI?

Riyad, İsrail-Filistin çatışması çözülmeden ve başkenti Doğu Kudüs olan 1967 öncesi sınırlara dayalı bir Filistin devleti kurulmadan İsrail ile normalleşmeyeceğini uzun zamandır dile getiriyordu.

32 yaşındaki Prens, 2018'de ABD merkezli The Atlantic dergisine verdiği röportajda, İsrail'in Filistinlilerle birlikte kendi topraklarına sahip olma hakkı olduğunu söylemiş, ancak ülkesinin İsrail ile paylaştığı birçok ortak çıkarı olduğunu belirtmişti.

Biden yönetimi, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Salman'ın, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesinin arkasındaki isim olduğunda dair bir istihbarat raporu yayınlamasının ardından, şubat ayında Suudi yetkililerle yaptığı görüşmede Suudi Arabistan ile olan ilişkiyi yeniden masaya yatıracağını söylemişti.

ABD'li yetkililer ayrıca, Trump yönetiminden kalan ve İsrail ile Arap ülkeleri arasında büyüyen diplomatik bağları desteklemek için aktif olarak çalışmak üzere Abraham Anlaşmalarını genişletme sözü verdi.

Prens'i, 'Kaşıkçı cinayeti' üzerinden sıkıştıran ABD'nin, öte yandan Abraham Anlaşmalarını dayatması, masum bir insanın vahşice katledilmisini şantaj malzemesi olarak kullandığı yorumlarına neden oldu.

SUUDİ ARABİSTAN İHANET ANLATŞMASINI DESTEKLEDİ

Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn, Fas, Mısır, Ürdün ve Sudan dahil olmak üzere Arap devletlerinin İsrail-Filistin ihtilafındaki yükselişin ortasında İsrail ile resmi ve açık bir şekilde diplomatik ilişkiler kurmayı kabul etmesiyle birlikte, ihanet anlaşmasını imzalayan ülkeler, asırlık İsrail zulmüne yeşil ışık yaktı.

Suudi Arabistan, BAE'nin İsrail ile bir anlaşma imzalama kararını desteklediği ve hava sahasını Dubai'den Abu Dabi'ye doğrudan uçuşlar için İsrail uçaklarına açarak anlaşmayı kolaylaştırdı.

Sullivan, Suudi Dışişleri Bakanı Prens Faysal bin Farhan el Suud ile Washington'da bir toplantı gerçekleştirdi. Ancak, iki taraf da kamuoyuna, 'İsrail'le normalleşme' konusunda herhangi bir şey söylemedi.

Etiketler : bea suudi arabistan Faysal bin Farhan el Suud filistin israil abd anlaşma
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