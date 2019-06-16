Adalet yerini buldu

9 GÜN CESETLERLE DOLAŞTI

Bilgisayar mühendisi Timothy Jones, 2014’te altı yaşındaki oğlu Nathan'a prizle oynadığı için sinirlendi. Onu yorgunluktan bayılana kadar egzersiz yaptırdıktan sonra boğarak öldürdü. Gözü dönen cani adam, ardından Merah (8), Elias (7), Gabriel (2) ve Abigail'i (1) de elleriyle boğdu. Çocuklarının cansız bedenlerini çöp torbası içinde aracına koyan katil baba, 9 gün dolaştı. Alabama'da cesetleri atan Jones, dönerken yakalandı ve cinayetleri itiraf etti.

DELİ NUMARASIYLA YIRTACAKTI

Cani baba, mahkemede eşinin başka bir adamla kaçarak kendisini terk ettikten sonra akıl sağlığının bozulduğunu söyleyerek kendisini savunmaya çalıştı. Avukatları da jüri üyelerinden babaya ömür boyu hapis cezası verilmesini istedi. ABD’nin kilitlendiği davada aradan geçen 5 yılın ardından karar çıktı. Avukatların tüm çabalarına rağmen karar duruşmasında jüri, 5 çocuğunu acımadan öldüren adamı idam cezasına çarptırdı.