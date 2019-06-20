Açlıktan şehre iniyorlar

KİLOMETRELERCE YÜRÜMÜŞ

Dünyada etkisi giderek artan iklim değişikliği, canlıların hayatını riske sokmaya devam ediyor. Bunun son örneği Sibirya’da yaşandı. Yiyecek bulamayan dişi bir kutup ayısı, doğal yaşam alanından yüzlerce kilometre uzaklaşarak sanayi kenti Norilsk'e yürüdü. 40 yıl aradan sonra kent merkezinde ilk kez kutup ayısı gören bölge sakinleri, şaşkınlığını gizleyemedi. Yolunu kaybetmiş şekilde dolaşan ayıyı görenler ekiplere haber verdi.

KENTTEN UZAKLAŞTIRILACAK

Açlık ve yorgunluktan bitap düştüğü gözlenen hayvan, polis ve acil durum görevlileri tarafından izleniyor. Ayının, uzman ekipler tarafından korkutulmadan kentten uzaklaştırılması planlanıyor. Küresel ısınma nedeniyle yaşam alanları tehdit altında olan kutup ayıları, yiyecek bulmakta zorlandıkları için yerleşim yerlerine inmeye başladı. Geçtiğimiz şubatta Rusya’nın kuzeyindeki Novaya Zemlya kasabasını onlarca kutup ayısı istila etmiş, bölgede acil durum ilan edilmişti.