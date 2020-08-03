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03 Ağustos 2020 Pazartesi 11:48:00 - Güncelleme:03 Ağustos 2020 Pazartesi 11:57:00

AB'ye çarpıcı Türkiye uyarısı: Türkiye'yi kaybetmemeliyiz

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Türkiye'de 5 yıl görev yapan Almanya'nın eski Ankara Büyükelçisi Martin Erdmann, AB'yi Türkiye'yle müzakereleri askıya almamaya çağırdı. Eski Elçi, "Türkiye ile müzakerelere son verilmesin. Birkaç yıl sonra yeniden aktifleştirmek isteriz, o zaman artık mümkün olmaz" dedi.

5 yıl Türkiye’de görev yapan ve geçen haziran ayında Ankara’ya veda eden Almanya’nın eski Ankara Büyükelçisi Martin Erdmann, Avrupa Birliği’ne (AB) Türkiye ile müzakereler konusunda ciddi uyarılarda bulundu. Almanya’nın en önemli radyo kanalı “Deutschlandfunk”a konuşan Martin Erdmann, Türkiye’de son yıllardaki gelişmelere rağmen, AB’yi Türkiye’yle müzakereleri askıya almamaya çağırdı.

KOPENHAG KRİTERLERİ

Hürriyet'in haberine göre; Erdmann, Türkiye ile müzakerelerin dondurulmasıyla ilgili şöyle dedi: “İki yıl önce bu yapıldı. 2018’de Avrupa Konseyi yeni fasıllar açmamak anlamında, müzakerelere ara verdi. Türkiye’de AB ile müzakerelere büyük umut bağlanıyor. Örneğin Kopenhag Kriterleri, temelinde devlet içi reformların dışarıdan itilmesini sağlayan bir mekanizma olarak görülüyor. Eğer biz bu aracı bırakırsak, birkaç yıl sonra yeniden aktifleştirmek istediğimizde artık mümkün olmaz. Ben her şeyi kırıp dökmek yerine üyelik müzakerelerini devam ettirmek için karışık ortamın yeniden uygun olacağı anı beklemek gerektiği görüşündeyim.”

‘SEÇİMLER ÖZGÜRDÜ’

Türkiye’de demokrasi reflekslerinin işlediğini vurgulayan eski Ankara Büyükelçisi Erdmann, Türkiye’de düzenlenen seçimler ve siyasi dinamikler ile ilgili saptamalar yaptı. Martin Erdmann şu değerlendirmede bulundu: “Türk toplumu bütün olarak demokratik bir toplum. Benim son 5 yılda Türkiye’de yaşadığım seçimler, ki çok seçim gördüm, hepsi de özgür seçimlerdi. AGİT (Avrupa Güvenliği ve İşbirliği Teşkilatı) ve AB’li gözlemciler hep olumlu not verdi"

‘DİRENÇLİ, KENDİNİ ÇABUK TOPARLAYAN BİR ÜLKE’

ESKİ büyükelçi Martin Erdman, Türkiye’de çok sayıda gözlemci ile seçimleri izlediğine dikkat çekti ve buna örnek olarak İstanbul’daki büyükşehir belediye başkanlığı seçimlerini gösterdi. Erdman ayrıca, “Türkiye, kendini çabuk toparlayan, dirençli bir ülke. Ben Türkiye’nin koronavirüs salgınıyla sertleşen krizin içinden tekrar çıkacağından eminim” diye konuştu.

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