  • BIST
    1091.8
  • Dolar
    7,0540
  • Euro
    8,3983
  • Altın
    462,7530
İstanbul
22 / 28
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Bakan Koca'dan iddialara sert tepki: Yüzde yüze varan bir kasıt taşımaktadır
Pençe-Kaplan'da bir güvenlik korucusu şehit oldu
Başkan Erdoğan: AÖF psikoloji lisans eğitiminin kapatılması daha yararlı
Vali bu sözlerle uyardı: Devam ederse yasaklamak zorunda kalacağız
Brexit'ten sonra diğer AB ülkelerine göç eden İngilizlerin sayısı yüzde 30 arttı
Cammu Keşmir'de Müslümanlar etkisizleştiriliyor
Türkiye için risk var mı? Beyrut'taki felaketin ardından rahatlatan açıklama
Abluka altındaki Gazze'den Lübnan'a 'Beyrut, güçlü ol' mesajı
Pelin Karahan paylaştı! Murat Boz'un saçlarının hali şaşkınlık yaşattı
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Malta'ya gidecek
Türkiye'den Arjantin'e tıbbi yardım
Bakan Koca: Türkiye'de virüsü yenen hasta sayısı 220 bine yaklaştı
MSB duyurdu: Lübnan'a yardım için yola çıkıyor
Sağlık Bakanı Koca, Lübnanlı mevkidaşıyla görüştü
Anne, oğlu ve kızı aynı kazada öldü
Gazzeliler Lübnan'daki patlamada yaralananlara kan bağışında bulundu
Galatasaray transferi resmen açıkladı! Arda Turan Galatasaray'da
Antalya'da kan donduran itiraf! Kardeşini öldürdü..
İzmir'de iki düğünde Kovid-19 vakaları tespit edildi
Adnan Oktar suç örgütüne yönelik davada 'FETÖ' ifadesi
Aşı çalışmalarında yeni gelişme: ABD'li ilaç devi 1 milyar dolarlık anlaşma imzaladı
Trump ve CNN arasında 'sahte kaynak' gerginliği
Fenerbahçe Erol Bulut'u açıkladı
Çin Dışişleri Bakanı Wang'dan Pompeo'ya tepki
05 Ağustos 2020 Çarşamba 21:17:00 - Güncelleme:05 Ağustos 2020 Çarşamba 21:17:00

Abluka altındaki Gazze'den Lübnan'a 'Beyrut, güçlü ol' mesajı

Kaynak: AA

ABONE OL

Gazze Şeridi'nde, patlamayla sarsılan Lübnan halkına destek gösterisine onlarca Filistinli katıldı.

Abluka altındaki Gazze Şeridi'nde, dünkü patlamayla sarsılan Lübnan halkına destek için gösteri düzenlendi.

Hamas'ın çağrısı üzerine Gazze'de gerçekleştirilen gösteriye onlarca Filistinli katıldı.

Göstericiler Lübnan ve Filistin bayraklarının yanı sıra "Filistin'den Lübnan'a: Acımız bir", "Beyrut, güçlü ol" gibi destek mesajları içeren dövizler taşıdı.

Hamas Sözcüsü Hazım Kasım, burada yaptığı konuşmada, "Beyrut Limanı'nda yaşanan elim olay nedeniyle hepimiz birlik ve beraberlik içinde Lübnan'daki halkımızın yanında yer alıyoruz." dedi.

Eylemin, Filistin meselesine destek olan Lübnan halkına duyulan vefanın bir göstergesi olduğuna işaret eden Kasım, bu felaketten kurtulana kadar Hamas'ın Lübnan'daki tüm olanaklarının halkın hizmetinde olduğunu ifade etti.

Kasım, Lübnan ile Filistin arasında "Arap halkları ve kardeşlik" temelinde güçlü ilişkiler olduğuna işaret ederek, bu elim krizden çıkabilmesi için her zaman Lübnan halkının yanında yer alacacaklarının altını çizdi.

Hamas Sözcüsü ayrıca dünyaya "maruz kaldığı krizden çıkabilmesi için Lübnan'a destek" çağrısında bulundu.

Beyrut Limanı'nda dün patlayıcı maddelerin bulunduğu 12 numaralı depoda önce yangın çıkmış ardından tüm Beyrut'u sarsan çok güçlü patlama meydana gelmişti.

Sağlık Bakanı Hamad Hasan, son verilere göre patlamada 135 kişinin hayatını kaybettiğini, yaklaşık 5 bin kişinin yaralandığını ve enkaz altında onlarca kayıp bulunduğunu açıklamıştı.

EN ÇOK OKUNAN HABERLER