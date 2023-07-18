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18 Temmuz 2023 Salı 15:50:00 - Güncelleme:18 Temmuz 2023 Salı 15:50:00

AB'li bakanlar Türkiye için toplanıyor: Diyalog vurgusu yapılacak

Kaynak: AA

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Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin dışişleri bakanları toplanıyor. Toplantıda Türkiye ile ilişkiler ele alınacak.

Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin dışişleri bakanları, 20 Temmuz'da yapacakları toplantıda Türkiye-AB ilişkilerini değerlendirecek.

Brüksel'de düzenlenecek AB Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda, birçok gündem maddesinin yanı sıra geçen ayki toplantıda görüşülmesi planlanan ancak bir ay ertelenen Türkiye ile ilişkiler ele alınacak.

İsminin açıklanmasını istemeyen üst düzey bir AB yetkilisi, Türkiye ile ilişkilerin Birlik için en fazla önem taşıyanlardan biri olduğunu belirterek, katılım sürecinin durmasına rağmen Türkiye'nin "hala aday ülke" olduğuna dikkati çekti.

AB ülkelerinin liderlerinin son toplantılarında AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'den Türkiye konusunda rapor hazırlamasını istediklerini hatırlatan AB yetkilisi, perşembe günkü toplantıda bu rapor için ilk görüş alışverişinin yapılacağını bildirdi.

Etiketler : Avrupa Birliği AB dışişleri bakanları
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