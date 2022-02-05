VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Milli Savunma Bakanlığı: 14 terörist etkisiz hale getirildi
Yunan parlametosunu sarsan itiraf! "Türkler daha iyisini alacak"
Erkek bebek sevinci
Organize dizi
ABD'yi zora sokan soru! "Kanıt istenirse..."
Pandemi ruh sağlığımızı bozdu: Sonuç: Pozitif, Ruhsal etkisi: Negatif
Uzman Astrolog Barış Özkırış ile Haftalık Burç Yorumları
Yatmadan 30 dakika önce süt için
Kanserlerin yüzde 35'i beslenme kaynaklı
Görev süresi uzatıldı... Mehmetçik 1 yıl daha Aden Körfezi'nde
"Cumhurbaşkanımızın Ukrayna'ya yaptığı ziyaret büyük bir önem arz ediyor"
Malcom X'in kızı, babasının suikastına ilişkin federal soruşturma çağrısı yaptı
Çin'e karşı rekabet gücünü artırmaya yönelik tasarı onaylandı
Mahmutyazıcıoğlu cinayetine ilişkin görüntülere yayın yasağı
Türkiye, uluslararası toplumdan göçmenleri geri iten Yunanistan'a tepki istedi
Başkan Erdoğan'dan Dünya Kanser Günü paylaşımı
İsrail güçleri Batı Şeria'daki gösterilerde 14 Filistinliyi yaraladı
İngiltere Başbakanı Johnson ile Almanya Başbakanı Scholz, Ukrayna'yı görüştü
Atatürk Anıtı ile Adalet Anıtı'na düzenlenen saldırılara tepki
Sağlık Bakanlığı 4 Şubat 2022 günlük koronavirüs tablosunu açıkladı!
Türk savunmasında geniş spektrumlu ateş gücü: ROKETSAN Yalman
Kur korumalı TL mevduat hesabı 281 milyar liraya yükseldi
RTÜK'ten yayın ihlali yapan gündüz kuşağı programları ve dizilere yaptırım
"Ocakta 47 terörist etkisiz hale getirildi"
05 Şubat 2022 Cumartesi 09:32:00 - Güncelleme:05 Şubat 2022 Cumartesi 09:33:00

ABD'yi zora sokan soru! "Kanıt istenirse..."

ABONE OL

ABD Dışişleri Sözcüsü Ned Price'ın, Rusya'nın Ukrayna işgali için sahte video üretebileceği iddiasına gelen soru Price'ı zora soktu. Price, kanıt isteyen AP muhabirine yanıt veremedi.

ABD Dışişleri Sözcüsü Ned Price, Rusya'nın Ukrayna işgali için sahte video üretebileceğine dair ellerinde bilgi olduğunu söylemesinin ardından tartışma sürüyor. Bir gazetecinin video için kanıt istemesine Price, "Kanıt şu anda size ifade ettiğimdir" diyebildi.

Yeni Şafak'ta yer alan habere göre, Her geçen gün küresel itibarı dip yapan ABD'nin açıklamalarına artık kendi medyası dâhi itibar etmiyor. ABD'nin, Rusya'nın Ukrayna'yı her an işgal edeceğine ve bunun için gerekçeler üretmeye hazırlandığına yönelik açıklamaları artık Batı medyası tarafından da sorgulanmaya başladı.

En son, Moskova'nın Ukrayna işgali için sahte saldırı videosu hazırladığına yönelik servis edilen iddiaya karşı, "elinizde kanıt var mı?" sorusu, ABD Dışişleri Sözcüsü Ned Price'ın zor anlar yaşamasına neden oldu.

Price, açıklamasına kanıt gösteremeyince Amerikan Associated Press (AP) haber ajansının kıdemli muhabiri Matt Lee ile polemik yaşadı. Associated Press'in Dışişleri Bakanlığı muhabiri, sözcüye bunun için kanıt gösterip gösteremeyeceğini sordu. Price, "Kanıt şu anda size ifade ettiğimdir" şeklinde yanıt verince salonda tansiyon yükseldi.

KOMPLO TEORİSYENİYLE KARŞILAŞTIRDI

AP muhabiri Lee, bunun bir kanıttan ziyade bir iddia veya açıklama olduğunu belirterek "Kanıtınız nedir? Bu kriz aktörleri gibi, (komplo teorisyeni) Alex Jones'un işleri gibi şeylerdir" yanıtını verdi. Sözcü, bu bilginin ABD istihbaratının elindeki bilgilerden derlendiğini ifade edince, muhabir bunların kanıt sayılamayacağını söyledi.

HÜKÜMETTEN ŞÜPHE Mİ EDİYORSUN?

Price, "Formatı beğenmediğini anlıyorum" şeklinde çıkış yapınca muhabir de "Formattan çok konu içerikle ilgili" diye karşılık verdi. Price bunun üzerine, "ABD hükümetinin elindeki bilgi konusunda şüphe etmenden dolayı üzgünüm. Elimizde bu bilgi olduğunu size söylüyoruz. Bunu size sağlamamızın sebepleri var. Bunlardan biri Rusya'yı böyle bir adım atmaktan caydırmaktır" diye konuştu.

SORGULAMADAN İNANALIM MI?

Matt Lee ise cevaben, "Bu ispat edilemez bir şey. Rusların bunu planladığına dair kanıtınız nedir? Bunu planlamıyorlar demiyorum. Ancak siz buraya çıkıp bu ifadeleri kullanıyorsunuz ve bunun doğru olduğuna dair küçük bir kanıt bile göstermeden buna inanmamızı bekliyorsunuz" dedi.

LAVROV'DAN TEPKİ: SAÇMALIK

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, ABD yönetiminin, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmak için video provokasyon hazırladığı iddiasını 'saçmalık' olarak nitelendirdi. Lavrov, ABD tarafından Rusya'nın, Ukrayna'yı işgal etme planı üzerine propaganda amaçlı bir görüntü hazırlanacağı yönündeki suçlamaların ardından, 'Kendi ürettikleri haberlere şaşırıyorlar' dedi. Rusya Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Maria Zaharova ise batıyı sağduyuya aykırı etmeye devam etmekle suçladı. Zaharova batının Rusya'nın Ukrayna'yı işgal edeceğine yönelik hayali bir durum yaratıldığının altını çizdi.

MACRON VE SCHOLZ MOSKOVA YOLCUSU

Ukrayna krizinde etkisiz kalmakla suçlanan Fransa ve Almanya liderlerinin önümüzdeki günlerde Kiev ve Moskova'yı ziyaret edecekleri açıklandı. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un 7-8 Şubat tarihlerinde Ukrayna ve Rusya'yı ziyaret edeceği belirtildi.

Macron, Moskova'da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşecek. Yine Ukrayna'ya beş bin miğfer göndereceğini açıklayan Almanya'nın Başbakanı Olaf Scholz da 14-15 Şubat tarihlerinde Kiev ve Moskova'da temaslarda bulunacak.

ABD ASKERLERİ YOLA ÇIKTI

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü John Kirby tarafından duyurulan, 2 bini Polonya ve Almanya'ya, bini Romanya'ya olmak üzere Avrupa'daki NATO ülkelerine 3 bin ABD askeri gönderilme hamlesi hayata geçirildi. ABD askerlerini taşıyan ilk uçaklar, görev yerine havalandı. Almanya ve Polonya'ya Kuzey Carolina'da yer alan Hava İndirme tümenlerinden 2 bin askerin sevk edileceğini kaydeden Kirby, Romanya'ya da bin asker göderileceğini belirtti.

Etiketler : abd ukrayna rusya
Renkli lansman

Renkli lansman
Kapalı gişe oynadı

Kapalı gişe oynadı
Ponçiğe mektup

Ponçiğe mektup
Yarışmayı kazanan düeti kapacak

Yarışmayı kazanan düeti kapacak
65 bin liralık stil

65 bin liralık stil
Aşı sayesinde hafif atlattım

Aşı sayesinde hafif atlattım
Kıbrıs Türkü'nün mücadelesini yansıttık

Kıbrıs Türkü'nün mücadelesini yansıttık
Kışa merhaba partisinde buluştular

Kışa merhaba partisinde buluştular
Paramparça Teo

Paramparça Teo

EN ÇOK OKUNAN HABERLER