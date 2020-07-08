ABD'yi zora sokacak Süleymani raporu: Keyfi bir öldürme

İHA'da yer alan habere göre, BM tarafından Süleymani'nin öldürülmesini araştırmakla görevlendirilen BM Özel raportörü Agnes Callamard, 39 sayfalık raporunu hazırladı.

Raporda, Süleymani'nin ABD tarafından BM şartı ve uluslararası hukukun ihlal edilerek öldürüldüğü ifade edildi.

"KEYFİ BİR ÖLDÜRME"

Raporda, "ABD'nin bugüne kadar sunduğu kanıtlar ışığında, General Süleymani'nin hedeflenmesi ve ona eşlik edenlerin ölümleri BM şartı uyarınca ABD'nin sorumlu olduğu keyfi bir öldürme oluşturmaktadır. Bu saldırı BM şartının 2 (4) maddesini ihlal etmiştir. Söz konusu saldırının gerekçesi olarak devam eden veya yakın bir saldırıya ilişkin yeterli kanıt bulunmuyor" dendi.

"ABD TARAFINDAN ATILAN ADIM YASAL DEĞİLDİ"

Raporun sonuç kısmında ABD’nin böyle bir saldırıyı dayandıracak yeterli kanıt sunamadığı, herhangi bir tehdit durumuna karşı uluslararası toplumdan yardım istemediğinin altı çizildi.

Ayrıca raporda, "General Süleymani, Suriye ve Irak'ta İran askeri stratejisinden ve eylemlerinden sorumluydu. Ancak hayata karşı yakın bir tehdit bulunmadığından, ABD tarafından atılan adım yasal değildi" dendi.