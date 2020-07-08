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08 Temmuz 2020 Çarşamba 08:16:00 - Güncelleme:08 Temmuz 2020 Çarşamba 08:19:00

ABD Başkanı Trump hakkında bomba iddia! "Üniversite sınavına para karşılığı başkasını soktu"

Kaynak: AA

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ABD Başkanı Donald Trump'ın yeğeni Mary Trump, gelecek hafta yayınlanacak kitabından bazı bölümler Amerikan basınına sızdı. Sızıntı Trump'ı zora sokacak türden. İddiaya göre, Trump'ın, üniversite sınavına para karşılığı başkasını soktu.

Mary Trump'ın yazdığı, "Çok Fazla, Asla Yeterli Değil: Ailem Nasıl Dünyanın En Tehlikeli Adamını Yarattı" başlıklı kitabının bazı bölümleri Amerikan basınına sızdı.

Basında yer alan haberlere göre, Mary Trump, kitabında amcası Donald Trump'ı "dünyanın sağlığı, ekonomik güvenliği ve sosyal dokusunu tehdit eden biri" olarak tanımlıyor.

Mary Trump, Başkan Trump'ın Quenns'de bir lise öğrencisiyken, SAT adı verilen üniversite sınavına kendi adına parayla başka birini soktuğunu ve bu sayede Pennsylvania eyaletindeki Wharton İşletme Fakültesini kazandığı iddiasında bulundu.

Klinik psikolog olan Mary Trump, Donald Trump'ın "narsist" tanımını karşıladığını ve "sosyopat" olduğunu kaydetti.

- KIZ KARDEŞİNİN TRUMP HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ

Ayrıca kitapta, Trump'ın kız kardeşi Maryanne Trump Barry'nin Trump'ın başkanlık adaylığı döneminde, "O bir soytarı, asla başkan olamaz." dediği bilgisi de yer aldı.

Mary Trump, Maryanne Trump Barry'nin, Donald Trump'ın Evanjeliklerin desteğini alması hakkında da "Donald sadece kameralar önündeyken kiliseye gider. Onun hiçbir prensibi yok." değerlendirmesine de kitabında yer verdi.

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