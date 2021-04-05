ABD'yi karıştıran gerçek ortaya çıktı! 'Para bombası' patladı

Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın seçimi kaybetmesinin üstünden aylar geçmesine rağmen, hakkındaki skandalların ardı ardası kesilmiyor. Şimdi de Trump'ın 2020 başkanlık kampanyasında, destekçilerinin "farkında olmadan" milyonlarca doları çıkarmak için imzaladıkları formlarda önceden işaretlenmiş kutucuklar ve bağış toplama e-postaları kullanıldığı ortaya çıktı.

Böylelikle Trump destekçileri, dikkat etmeden imzaladıkları formlarda seçili kutu nedeniyle haberleri olmadan ödeme yapmaya devam ettiler.Bu olay, Trump'ın yarışın son aylarında Demokrat aday Joe Biden'a karşı yeniden seçilme teklifini kovalamasına izin veren bir "para bombası" patlattı.

Trump'ın kampanyası ve kâr amacı gütmeyen bir şirket WinRed tarafından izlenen 'para bombası' taktiği, 3 Nisan'da New York Times (NYT) tarafından yayınlanan bir haberde ortaya çıktı. Uygulama seçim kampanyalarında yasal olsa da, Ulusal Tüketici Avukatları Birliği'nin icra direktörü Ira Rheingold, gazeteye "haksız, etik ve uygunsuz" olduğunu söyledi.

Gazete, başka bir uzmandan alıntı yaptı ve uzman bu tür "karanlık kalıp" dijital pazarlamanın siyasette "yapmamanız gereken şeyler konusunda ders niteliğinde" olduğunu söyledi.

TRUMP'IN HAZİNESİ ŞİŞİRDİ

"Para bombası", Trump'a olumlu bir sonuç getirmedi ve seçmen koleji oylarını 306'ya 332'ye, halk oylarını da 7 milyondan fazla oyla kaybetti.NYT, ABD 2020 Seçimi sonucundan bağımsız olarak, özellikle mali durumun kötüleştiği Eylül ve Ekim aylarında, yinelenen bağışların Trump'ın hazinesini "şişirdiğini" söyledi.

Eski ABD Başkanı, "para bombası" sayesinde, "borçlu olduğu geri ödemeleri karşılamaya yardımcı olmak için" ispatlanmamış 'seçim hileleriyle' mücadele ederken "seçimden sonra topladığı on milyonlarca doları" örtbas ederek kullandı.