ABD Başkanı Biden uçakta mahsur kaldı

ABD Başkanı Joe Biden, yılbaşı tatilinden Washington'a dönerken kar sürpriziyle karşılaştı.

Tipi yüzünden uçağından inemeyen Biden ve ekibi, 30 dakika uçakta bekledi.

Alınan önlemlerin ardından Biden uçağından inebildi.

ABD Başkanı, Andrews Hava Kuvvetleri Üssü`nden Beyaz Saray`a arabayla gitti.

UÇUŞLARIN YARISINDAN FAZLASI ERTELENDİ

Sert hava koşulları başkent Washington`daki resmi kurumları da kapatmaya zorladı. Bölge genelinde eğitime ara verildi.

Toplu ulaşımda aksaklıklar yaşanınca acil durum ilan edildi.

Washington`un üç büyük havaalanındaki uçuşların yarısından fazlası ertelendi veya iptal edildi.

500 BİN KİŞİ ELEKTRİKSİZ KALDI

Kar fırtınası sadece Amerika Birleşik Devletleri'nin başkentini değil Güneydoğu ve Orta Atlantik eyaletlerini etkisi altına aldı.

Alabama`dan New Jersey`e kadar olan bölgelerde elektrik kesintileri oldu. 500 binden fazla kişi elektriksiz kaldı.

Binlerce uçuş iptal edildi. İptal edilen uçuş sayısının 10 bini bulması bekleniyor.

WASHİNGTON DC`DE KARTOPU ETKİNLİĞİ

Kar günlük hayatta aksamalara yol açsa da kartopu oynayarak tadını çıkaranlar da vardı. Sosyal medya üzerinden haberleşen onlarca kişi Washington DC Kartopu Savaşı Derneği`nin düzenlediği etkinliğe katıldı.

Onlarca kişi kartopu savaşı yaparak karın keyfini çıkardı.