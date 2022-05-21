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21 Mayıs 2022 Cumartesi 20:39:00 - Güncelleme:21 Mayıs 2022 Cumartesi 20:39:00

ABD'yi hortum vurdu: Acil durum ilan edildi

Kaynak: AA

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ABD'nin Michigan eyaletine bağlı Gaylord kentinde hortum meydana geldi. 1 kişinin hayatını kaybettiği, 44 kişinin yaralandığı Gaylord'da, acil durum ilan edildi.

ABD'nin Michigan eyaletinde yer alan Gaylord kentinde hortum etkili oldu.

Araçları savurup ağaçları yerinden söken hortum; benzin istasyonu, depolar ve evlerde büyük hasara yol açtı.

"Hayatımda hiç böyle bir şey görmedim." sözleriyle yaşadığı şoku dile getiren Gaylord Belediye Başkanı Todd Sharrad, en az 2 kişinin hayatını kaybettiğini, 44 kişinin de yaralandığını açıkladı.

ACİL DURUM İLAN EDİLDİ

Michigan Valisi Gretchen Whitmer da Gaylord'a gelerek acil durum ilan edildiğini duyurdu.

Vali Whitmer, "Michigan'ın kuzeyi için zor bir hafta oldu. Gaylord'da zor bir hafta sonu olacağını biliyorum. Biz Michiganlılarız ve güçlüyüz. Özellikle son birkaç yılda birlikte çok zor şeyler atlattık ve bunun da üstesinden geleceğiz." dedi.

Hasar tespit çalışmalarının günler süreceği belirtiliyor.

Etiketler : ABD Michigan eyaleti Gretchen Whitme
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