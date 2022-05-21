ABD'yi hortum vurdu: Acil durum ilan edildi

ABD'nin Michigan eyaletinde yer alan Gaylord kentinde hortum etkili oldu.

Araçları savurup ağaçları yerinden söken hortum; benzin istasyonu, depolar ve evlerde büyük hasara yol açtı.

"Hayatımda hiç böyle bir şey görmedim." sözleriyle yaşadığı şoku dile getiren Gaylord Belediye Başkanı Todd Sharrad, en az 2 kişinin hayatını kaybettiğini, 44 kişinin de yaralandığını açıkladı.

ACİL DURUM İLAN EDİLDİ

Michigan Valisi Gretchen Whitmer da Gaylord'a gelerek acil durum ilan edildiğini duyurdu.

Vali Whitmer, "Michigan'ın kuzeyi için zor bir hafta oldu. Gaylord'da zor bir hafta sonu olacağını biliyorum. Biz Michiganlılarız ve güçlüyüz. Özellikle son birkaç yılda birlikte çok zor şeyler atlattık ve bunun da üstesinden geleceğiz." dedi.

Hasar tespit çalışmalarının günler süreceği belirtiliyor.