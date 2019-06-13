ABD'ye karşı Asya ekseni

Amerikan dayatması altındaki Asya ülkeleri, 14-15 Haziran'da Duşanbe'de buluşuyor. Proje terör örgütleri, finansal saldırılar, yaptırım ve sabotajlarıyla 'en büyük küresel tehdit' haline dönüşen ABD'ye karşı Türkiye, Çin, Rusya, Pakistan ve İran'ın çok güçlü bir cevap vermesi bekleniyor.

Dünyada güvenlik ve istikrarın önündeki en büyük tehdit haline gelen ABD'ye karşı güç birliği arayışları hız kazandı. Washington'un baskı ve yaptırım politikaları ile hegemonyasını dayatma çabaları artarak sürerken, Asya'nın önemli güçleri 14-15 Haziran tarihlerinde Tacikistan'ın başkenti Duşanbe'de buluşuyor.

Bu nedenle dünyanın gözü, Asya'da İşbirliği ve Güven Artırıcı Önlemler Konferansı (CICA) 5. Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nde olacak. Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le bir kez daha 3'lü fotoğraf vermesi beklenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, iflas etmiş mevcut küresel sistemin dönüşümü yolunda 'daha fazla işbirliği' çağrısı yapacak.

Küresel alanda değişen güç dengesinin önemli göstergelerinden biri olarak bakılan CICA, Asya'da işbirliğinin güçlendirilmesini hedefleyen çok önemli bir uluslararası organizasyon. Kıta nüfusunun yüzde 90'ını kapsayan 27 ülkenin üye olduğu CICA, tüm dünyada istikrarsızlığın motoru haline gelen ABD'ye karşı atılacak adımların yol haritasını belirleyecek.

HAYDUTLUK KOL GEZİYOR

Bu yılki zirveyi daha öncekilerden farklı kılan temel unsur, CICA'nın lokomotifi Çin, Rusya, Türkiye ve Hindistan gibi ülkelerin ABD tarafından çeşitli bahanelerle yaptırım tehdidiyle karşı karşıya bırakılması oldu. Washington'un ekonomik, siyasi ve askeri ablukasına karşı adım atmak isteyen bu dört ülkenin, yeni dünyanın aktörleri olarak Duşanbe'den güçlü mesajlar vermesi bekleniyor.

Elindeki 'dolar' silahını ülkelerin ekonomisini çökertmek için kullanan, uluslararası ticaret yollarının denetimini sağlama adına birçok coğrafyada kaosu körükleyen, 'tehdit' olarak algıladığı aktörlerin darbelerle alaşağı edilmesine destek veren, masa basında çizilmiş haritaları proje terör örgütleriyle hayata geçirmeye çalışan ve yaptırımlar yoluyla milyonlarca insanın hayatını tehlikeye atan Evangelist-Siyonist ittifakı, Çin-Rusya-Türkiye işbirliğinde şekillenecek Asya ekseni ile en önemli karşı koymaya şahit olabilir.

Çünkü ABD şu an CICA üyeleri için birincil tehdit konumunda. Pekin, Moskova, Ankara, Yeni Delhi, İslamabad ve Tahran'ın Washington'la birçok çatışma konusu bulunuyor. Bu başlıklar kısaca şöyle özetlenebilir:

DOLAR TEHDİDİ: ABD'nin son dönemde ülke ekonomilerini dolar üzerinden hedef aldığı biliniyor. Küresel ekonomi üzerinde doların belirleyici gücünü bir silah olarak kullanan Washington'a karşı, küresel çapta yerli paralar üzerinden yeni bir ticaret düzeninin kurulmasına yönelik arayış Duşanbe'de de masada olacak.

TEK YOL TEK KUŞAK PROJESİ: Çin'in 'Yeni İpek Yolu' diye anılan 'Tek Kuşak Tek Yol' projesi, ABD merkezli ekonomiyi derinden sarsacak nitelikte. Asya, Afrika ve Avrupa'da onlarca ülkeyi biraraya getiren trilyon dolarlık projede Tacikistan da stratejik role sahip.

TEKNOLOJİ SAVAŞLARI: ABD ve batılı müttefiklerinin yaptırım ve kuşatma tehdidiyle karşı karşıya bulunan Çin'in telekomünikasyon devi Huawei'in de CICA bünyesinde gündeme gelmesi bekleniyor. Çin teknoloji firmasının son olarak Rusya'nın 5G altyapısını kuracağının açıklanması Washington'un yaptırım politikasına büyük darbe indirmişti.

DEAŞ: Ortadoğu ve Afrika'da ABD'nin kaos politikaları için maymuncuk görevi gören DEAŞ terör örgütünün son dönemde Orta Asya içlerine sızdığı Çin ve Rus istihbarat kaynaklarınca belirlenmişti. ABD'nin DEAŞ terör örgütünü Afganistan ve Fergana Vadisi'ne taşıyarak, Orta Asya'yı bir kez daha istikrarsızlaştırmak istediği belirtiliyor. Duşanbe zirvesinde DEAŞ varlığına karşı alınacak önlemler de masada olacak.

S-400 HAVA SAVUNMA SİSTEMİ: Rusya ile S-400 anlaşmasına imza attığından beri ABD'den tehditler alan Türkiye, füzelerin önümüzdeki ay teslimiyle birlikte ekonomik ve askeri yaptırımlara da maruz kalacak. Ankara'yı ortağı olduğu F-35 projesinden de dışlayan Washington, eşine az rastlanır bir haydutluğa imza atıyor. Türkiye gibi Hindistan da Rusya'dan S-400 almaya hazırlanıyor. Tabii bu ülke de ABD'nin şantajlarıyla karşı karşıya.

ÇİN: ABD, Çin ile şiddetli bir ticaret savaşına tutuştu. Alüminyum ve çelikte vergilerin artırılması ile başlayan kavga teknolojiye de yansımış ve ABD, Çin teknoloji devi Huawei'ye karşı bir dizi yasak getirmişti. Son olarak ABD Başkanı Trump, bu ayki G-20 zirvesine Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in katılmaması ve kendisiyle görüşmemesi durumunda Çin ürünlerine ek gümrük vergisi koyacağını duyurdu.

HİNDİSTAN: Türkiye'nin yanısıra S-400 alımı nedeniyle ABD'nin tehditlerine maruz kalan bir başka ülke ise Hindistan. ABD, Hindistan'a da Türkiye üzerinden S-400 baskısı yaptı. Hindistan'ın Rusya'dan S-400 satın almasına karşı çıkan ABD, Türkiye'yi örnek vererek tehdit etti. ABD, "NATO müttefikimiz Türkiye ile yaşadığımız çok ciddi tartışmaya bakın. Aynı endişeler Hindistan'ın S-400'leri satın alması halinde de geçerli olacaktır" dedi.

RUSYA: ABD, küresel ölçekte Rusya ile de sıkı bir mücadele veriyor. Ukrayna'dan Doğu Akdeniz'e çıkarları çeşitli bölgelerde çatışan iki ülke karşı karşıya gelirken, Washington Moskova'yı sık sık tehdit ediyor.

PAKİSTAN: Zirveye katılacak ülkeler arasında Pakistan da bulunuyor. Pakistan da ABD'nin tehdit ve baskısına maruz kalan ülkeler arasında. ABD, 'Pakistan'ın terör örgütleriyle mücadele başarısız olduğunu' iddia ederek tüm güvenlik yardımlarını dondurmuştu. ABD'nin Pakistan'a tavır almasında şüphesiz, İslamabad'ın Pekin'le geliştirdiği sıkı ilişkinin de etkisi bulunuyor.

İRAN: İran, ABD'nin karşı karşıya geldiği ülkeler arasında ise başı çekiyor. Obama döneminde yapılan nükleer anlaşmadan çekilen ve ekonomik yaptırımları sıkılaştıran ABD en son İran'ın petrokimya sektörüne yönelik yeni yaptırımları yürürlüğe soktu. Yaptırımlar İran Devrim Muhafızları'na finansal destek sağlayan petrokimya gruplarını hedef alıyor. ABD, geçtiğimiz aylarda da İran Devrim Muhafızları'nı terör örgütü ilan etmişti.

(Yenişafak)