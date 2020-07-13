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13 Temmuz 2020 Pazartesi 09:20:00 - Güncelleme:13 Temmuz 2020 Pazartesi 10:51:00

ABD'ye ait savaş gemisinde büyük yangın!

Kaynak: İHA

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ABD'de limanda demirli bulunan USS Bonhomme Richard'ın isimli savaş gemisinde yangın çıktı. Görgü tanıkları ise gemide patlama sesi duyduklarını ve ardından yangın çıktığını iddia etti.

ABD’nin California eyaletine bağlı San Diego kentindeki San Diego Deniz Üssü’nde rutin bakımlar nedeni ile demirli olan USS Bonhomme Richard’ın isimli savaş gemisinde yangın çıktı. San Diego İtfaiye Departmanı bağlı ekipler yangına hem karadan hem denizden müdahale ediyor.Görgü tanıkları ise gemide patlama sesi duyduklarını ve ardından yangın çıktığını iddia etti.

EN AZ 21 KİŞİ YARALANDI

Yaklaşık 1000 mürettabat kapasitesine sahip gemide hafta sonu olması nedeniyle yangın esnasında sadece 160 mürettebatın olduğunu kaydeden Mike Raney, hafif şekilde yaralanan 4 sivil ile 17 mürettebatın hastaneye nakledildiğini ifade etti.

ABD Donanması, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Üs ve yerel itfaiye ekipleri, San Diego Deniz Üssü'nde bulunan USS Bonhomme Richard’ın üzerinde devam eden yangına müdahale ediyor” ifadelerini kullandı. Donanma Sözcüsü Krishna Jackson, yaptığı açıklamada geminin rutin bakım için San Diego limanında demirli olduğunu aktarırken, yangın sırasında denizcilerin gemide olmadığını açıkladı.

Öte yandan, USS Bonhomme Richard 2012 yapımı “Savaş Gemisi" ve “Cesaret Eylemi” adlı iki Hollywood yapımı filmde kullanılmıştı. Amfibi saldırı gemisi olan USS Bonhomme Richard en son Güney Kore’de yapılan manevralarda görev almıştı.

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