ABD'nin yaptırım listesindeki Ahmedinejad "güvenlik sorumluluğunu üstlenerek" ülke dışına çıktı
Kaynak: AA
İranlı güvenlik yetkilileri, ABD yönetimi tarafından kısa süre önce yaptırım listesine alınan eski Cumhurbaşkanı Ahmedinejad'ın tutuklanma ihtimali nedeniyle ülke dışına çıkışına izin vermemişti.
İran'ın yarı resmi Tesnim Haber Ajansı, Ahmedinejad'ın gezinin "güvenlik sorumluluğunu üstlenerek" yurt dışına çıkma izni aldığını aktardı.
Haberde, Ahmedinejad'ın Guatemala'ya gittiği kaydedilirken sosyal medyada Ahmedinejad'ın uçağa doğru yürüdüğü anlar paylaşıldı.
Ahmedinejad'ın, Orta Amerika ülkesi Guatemala'ya gitmek üzere dün geldiği Tahran'daki havaalanında pasaportuna el konulduğu ve ülke dışına çıkışına izin verilmediği belirtilmişti.
İranlı güvenlik yetkilileri, ABD yönetimi tarafından kısa süre önce yaptırım listesine alınan Ahmedinejad'ın tutuklanma ihtimali nedeniyle ülke dışına çıkışına izin verilmediğini açıklamıştı.
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