ABD'de hapishanede Müslüman olan tutuklu, ramazan haklarından mahrum bırakıldı

Amerikan İslam İlişkileri Konseyinden (CAIR) yapılan açıklamada, kısa süre önce Müslüman olan Alexander Crichlow isimli tutuklunun Green Rock hapishanesinde, yemeklerin sahur ve iftar vakti verilmesi ve akşam toplu ibadet edilmesi gibi diğer tutuklu Müslümanlara tanınan haklardan mahrum edildiği belirtildi.

Açıklamada, ülkenin en büyük Müslüman sivil haklar ve savunuculuk örgütü CAIR'ın, Müslüman bir tutukluya ramazan ayında gerekli hassasiyet ve kolaylığı göstermediği için hapishane yönetimine dava açtığı bilgisi paylaşıldı.

Hapishane yönetimin, Müslüman tutukluların ramazan ayıyla ilgili taleplerini dört ay önceden bildirmeleri gerektiğinin gerekçe gösterildiği kaydedilen açıklamada, ocak ayında Müslüman olan Critchlow'un "başvuru zamanından sonra talepte bulunduğu"nun aktarıldığı vurgulandı.

CAIR Kıdemli Dava Başsavcısı Gadeir Abbas yaptığı açıklamada"Virginia'nın yakın zaman önce İslam'a geçenleri ramazan ayı uygulamalarından mahrum bırakan katı politikası gülünç ve hukuka aykırıdır. Crichlow'un haklarını federal mahkemede savunmayı sabırsızlıkla bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

CAIR geçen ay, oruç ayının başlamasından önce, Georgia, Nevada ve California'daki tutuklu hakları ihlallerine ilişkin şikayetler üzerine ülke çapındaki hapishanelere ve cezaevlerine Müslüman mahkumlar için dini uygulamaların sağlanmasına dikkat edilmesi gereğini hatırlatmıştı.