VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
ABD'de hapishanede Müslüman olan tutuklu, ramazan haklarından mahrum bırakıldı
Bakan Çavuşoğlu'ndan çirkin saldırı için açıklama: Naziler de böyle başlamıştı
Çorum'da şiddetli fırtına etkili oldu
Balıkesir açıklarında 64 düzensiz göçmen kurtarıldı
Başkan Erdoğan, "Anadolu" renkli Togg'un direksiyonunda!
Eski ABD Başkanı Trump tutuksuz yargılanacak
05 Nisan 2023 Çarşamba 00:59:00 - Güncelleme:05 Nisan 2023 Çarşamba 00:59:00

ABD'de hapishanede Müslüman olan tutuklu, ramazan haklarından mahrum bırakıldı

Kaynak: AA

ABONE OL

ABD'nin Virginia eyaletindeki Green Rock Islah Merkezinin, yeni Müslüman olmuş bir tutukluya ramazan ayında dini gerekliliklerini yerine getirmek için kolaylık sağlamadığı duyuruldu.

Amerikan İslam İlişkileri Konseyinden (CAIR) yapılan açıklamada, kısa süre önce Müslüman olan Alexander Crichlow isimli tutuklunun Green Rock hapishanesinde, yemeklerin sahur ve iftar vakti verilmesi ve akşam toplu ibadet edilmesi gibi diğer tutuklu Müslümanlara tanınan haklardan mahrum edildiği belirtildi.

Açıklamada, ülkenin en büyük Müslüman sivil haklar ve savunuculuk örgütü CAIR'ın, Müslüman bir tutukluya ramazan ayında gerekli hassasiyet ve kolaylığı göstermediği için hapishane yönetimine dava açtığı bilgisi paylaşıldı.

Hapishane yönetimin, Müslüman tutukluların ramazan ayıyla ilgili taleplerini dört ay önceden bildirmeleri gerektiğinin gerekçe gösterildiği kaydedilen açıklamada, ocak ayında Müslüman olan Critchlow'un "başvuru zamanından sonra talepte bulunduğu"nun aktarıldığı vurgulandı.

CAIR Kıdemli Dava Başsavcısı Gadeir Abbas yaptığı açıklamada"Virginia'nın yakın zaman önce İslam'a geçenleri ramazan ayı uygulamalarından mahrum bırakan katı politikası gülünç ve hukuka aykırıdır. Crichlow'un haklarını federal mahkemede savunmayı sabırsızlıkla bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

CAIR geçen ay, oruç ayının başlamasından önce, Georgia, Nevada ve California'daki tutuklu hakları ihlallerine ilişkin şikayetler üzerine ülke çapındaki hapishanelere ve cezaevlerine Müslüman mahkumlar için dini uygulamaların sağlanmasına dikkat edilmesi gereğini hatırlatmıştı.

Etiketler : ABD Virginia eyaleti Müslüman hapishane

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX