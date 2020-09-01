01 Eylül 2020 Salı 22:54:00 - Güncelleme:01 Eylül 2020 Salı 22:54:00
ABD'nin Virgin Adaları'nda 27 milyon dolar nakit ele geçirildi
Kaynak: AA
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ABD'nin Virgin Adaları açıklarında bir gemide, beyan edilmemiş 27 milyon dolarlık nakit ele geçirildiği açıklandı.
ABD federal yetkililerinin açıklamalarına göre, ABD'ye ait Virgin Adaları'na yaklaşan bir gemide şüphe üzerine arama yapıldı.
Gemide, gümrük bilgilendirmesi yapılmamış 27 milyon dolar bulundu.
Bölgede ele geçirilen bu paranın tek seferde yakalanan en büyük miktar olduğu belirtildi.
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