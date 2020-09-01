ABD'nin Virgin Adaları'nda 27 milyon dolar nakit ele geçirildi

ABD'nin Virgin Adaları'nda 27 milyon dolar nakit ele geçirildi

ABD federal yetkililerinin açıklamalarına göre, ABD'ye ait Virgin Adaları'na yaklaşan bir gemide şüphe üzerine arama yapıldı.

Gemide, gümrük bilgilendirmesi yapılmamış 27 milyon dolar bulundu.

Bölgede ele geçirilen bu paranın tek seferde yakalanan en büyük miktar olduğu belirtildi.