ABD'nin Türkiye'ye tehdidi sonrası Rusya'dan flaş S-400 açıklaması

ABD Savunma Bakanı Vekili Patrick Shanahan, mevkidaşı Hulusi Akar'a yazdığı mektubunda, 31 Temmuz'a kadar S-400'lerin satışından vazgeçilmemesi durumunda Türkiye'ye karşı ciddi adımlar atmayı düşündüğünü ve ABD'de F-35 eğitimi alan personelin sınır dışı edileceğini yazmıştı.

Bu açıklamalardan sonra Pentagon Sözcüsü Mike Andrews, "Türk pilotlarının F-35 eğitim uçuşları durduruldu. Bakanlık, Türk pilotların uçuş yapmadığından haberdar" açıklamasını yaparak ABD'nin kararını duyurmuştu.



RUSYA'DAN AÇIKLAMA

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergei Ryabkov, bir gazetecenin, ABD'nin Türkiye'ye S-400 baskısını hatırlatarak sorduğu "Rusya'nın S-400 anlaşmasının ABD baskısı altında gerçekleştirilebileceğini garanti edip edemeyeceği" sorusuna "Tüm yükümlülüklerimiz mevcut anlaşmalar kapsamında zamanında ve herhangi bir sapma olmaksızın yerine getirilecektir" cevabını verdi.

KREMLİN: TEMMUZ AYINDA TESLİM EDECEĞİZ

Kremlin, Rusya'nın S-400 füze sistemini Temmuz ayında teslim etmeyi planladığını açıkladı