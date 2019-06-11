ABD'nin Türkiye'ye tehdidi sonrası Rusya'dan flaş S-400 açıklaması
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergei Ryabkov, ülkesinin, Türkiye'ye ABD'nin yaptığı tüm S-400 baskısına rağmen, teslimatın zamanında ve sorunsuz bir şekilde yapacağını taahhüt ettiğini bildirdi.
ABD Savunma Bakanı Vekili Patrick Shanahan, mevkidaşı Hulusi Akar'a yazdığı mektubunda, 31 Temmuz'a kadar S-400'lerin satışından vazgeçilmemesi durumunda Türkiye'ye karşı ciddi adımlar atmayı düşündüğünü ve ABD'de F-35 eğitimi alan personelin sınır dışı edileceğini yazmıştı.
Bu açıklamalardan sonra Pentagon Sözcüsü Mike Andrews, "Türk pilotlarının F-35 eğitim uçuşları durduruldu. Bakanlık, Türk pilotların uçuş yapmadığından haberdar" açıklamasını yaparak ABD'nin kararını duyurmuştu.
RUSYA'DAN AÇIKLAMA
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergei Ryabkov, bir gazetecenin, ABD'nin Türkiye'ye S-400 baskısını hatırlatarak sorduğu "Rusya'nın S-400 anlaşmasının ABD baskısı altında gerçekleştirilebileceğini garanti edip edemeyeceği" sorusuna "Tüm yükümlülüklerimiz mevcut anlaşmalar kapsamında zamanında ve herhangi bir sapma olmaksızın yerine getirilecektir" cevabını verdi.
KREMLİN: TEMMUZ AYINDA TESLİM EDECEĞİZ
Kremlin, Rusya'nın S-400 füze sistemini Temmuz ayında teslim etmeyi planladığını açıkladı
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