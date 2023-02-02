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02 Şubat 2023 Perşembe 11:00:00 - Güncelleme:02 Şubat 2023 Perşembe 11:00:00

ABD'nin ticari ham petrol stokları arttı

Kaynak: AA

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ABD'nin ticari ham petrol stokları, geçen hafta bir önceki haftaya göre yaklaşık 4 milyon 100 bin varil arttı.

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ülkedeki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta yaklaşık 4 milyon 100 bin varil artarak 452 milyon 700 bin varile yükseldiğini açıkladı. Piyasa beklentisi stokların 1 milyon varil azalacağı yönündeydi.

Ticari ham petrol stoklarına dahil olmayan stratejik ham petrol stokları ise değişmedi ve 371 milyon 600 bin varil seviyesinde kaldı.

Söz konusu dönemde ABD'nin benzin stokları da 2 milyon 600 bin varil arttı ve toplamda 234 milyon 600 bin varil oldu.

PETROL ÜRETİMİ ARTTI

ABD'nin ham petrol ithalatı, geçen hafta bir önceki haftaya göre günlük ortalama 1378 bin varil artışla 7 milyon 283 bin varile yükselirken, ham petrol ihracatı günlük ortalama 1215 bin varil azalışla 3 milyon 492 bin varile geriledi.

Ülkenin günlük ham petrol üretimi ise 21-27 Ocak haftasında bin varil artışla 12 milyon 651 bin varil seviyesinde gerçekleşti.

EIA'nın "Ocak 2023 Kısa Dönem Enerji Görünümü Raporu"na göre, ABD'nin günlük ortalama ham petrol üretiminin 2023'te 12 milyon 410 bin varil, gelecek yıl ise 12 milyon 810 bin varil olması bekleniyor.

Etiketler : abd petrol enerji
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