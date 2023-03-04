ABD'nin Texas eyaletinde düzenlenen saldırıda 3 çocuk öldü, 2 çocuk yaralandı
Kaynak: AA
Saldırı ihbarının yapıldığı evdeki çocukların annesi olduğu belirtilen kadın şüpheli gözaltına alındı.
ABD'nin Texas eyaletinde düzenlenen saldırıda 3 çocuk hayatını kaybetti, 2 çocuk yaralandı.
KTVT-TV'ye göre, Texas'ın Italy bölgesindeki evde dün yerel saatle 16.00 civarında saldırı olduğu yönünde ihbar alındı.
Saldırıda 3 çocuk yaşamını yitirdi, yaralanan 2 çocuk helikopterle hastaneye kaldırıldı.
WFAA-TV'nin haberine göre, Ellis bölgesinde söz konusu 5 çocuğun annesi olduğu belirtilen kadın gözaltına alındı.
Saldırının neden ve nasıl yapıldığına dair soruşturma devam ediyor.
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